富享建設邱蘇玉霜總經理　再度捐百萬支持桃園健康政策

▲富享建設邱蘇玉霜總經理(右)再度捐百萬支持桃園健康政策。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府衛生局5日表示，為回饋社會，並肯定六都中最年輕的桃園市在健康政策的用心推動，富享建設公司邱蘇玉霜總經理繼去年捐贈百萬做為桃園偏鄉衛生醫療政策推動經費，日前再度捐贈衛生局百萬，支持桃園市的各項健康促進計畫，為市民提供更好的健康服務。

桃園市政府衛生局長劉宜廉5日代表張善政市長，親自拜訪邱總經理，並頒發感謝狀，肯定富享建設公司在企業社會責任上的卓越表現。劉宜廉表示，此次捐贈不僅體現了企業的社會責任，更為其他企業樹立良好榜樣，期望更多企業能夠投入到社會公益事業中，共同推動社會的進步與發展。

邱蘇玉霜總經理表示，健康是社會發展的基石，企業除了追求經濟效益外，更應該關注社會福祉。此次捐贈是回饋社會的一部分，期望能為提升市民健康做出貢獻。衛生局表示，這筆捐款將對公共衛生業務推動帶來實質性幫助，用於提升市民的健康水平、增強健康識能，實現全民健康目標。

衛生局說，富享建設並非桃園在地建商，年捐百萬做為推動健康政策經費，該公司邱蘇玉霜總經理認為「只是希望更多人的健康受到照護！」，善盡企業對社會的回饋責任。