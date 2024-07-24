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全台最優！桃園擴大婦幼族群照顧　孕前至生養6大補助一次看

▲▼桃園市政府,婦幼局,補助,一生好運卡。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園是六都中最年輕且生育率最高的城市。（圖／桃園市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

在全球面臨低生育率危機之際，台灣的低生育率已經成為國安危機，各地方政府紛紛祭出生育補助，又以桃園市的生育補助最高！桃園是六都中最年輕且生育率最高的城市，不只是靠著大量工作機會吸引年輕人，市府也推出一系列親民的婦幼友善政策，鼓勵民眾生兒育女相當有感，為了擴大對婦幼族群的照顧，設立了全台第一個婦幼局，規劃從凍卵階段的營養金補助、好孕專車，甚至到產後憂鬱心理諮商，市民若有符合條件都有實質的補助，並放寬生育津貼設籍條件，打造友善育兒之都。

▲▼桃園市政府,婦幼局,補助,一生好運卡。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園首開先例，將脊髓性肌肉萎縮症（SMA）和非侵入性胎兒染色體檢測（NIPT）納入篩檢補助。

桃園從孕媽咪產檢到幼兒成長的不同階段都給予支持，當一個新生命來到媽媽的肚子裡時，生下健康寶寶的優生保健是每個家長的期待。孕期過程中的檢查很多種，也是家長生養小孩上經濟考驗的第一關，為了讓孕產婦更無後顧之憂，桃園首開六都先例，將脊髓性肌肉萎縮症（SMA）納入篩檢補助，針對本人或配偶一方設籍桃園市、尚未生育第1胎的孕婦、孕婦篩檢帶因之配偶，提供終身1次脊髓性肌肉萎縮症篩檢補助新台幣1,000元整；另補助設籍桃園市中低收或低收入之新生兒篩檢費300元整。5月起更擴大產檢補助選項，將非侵入性胎兒染色體檢測（NIPT）併同第一孕期及第二孕期母血唐氏症篩檢，提供三擇一篩檢補助，每案最高補助新台幣2,200元整，雙胞胎以上增加補助新台幣600元整。

▲▼桃園市政府,婦幼局,補助,一生好運卡。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園推出「好孕專車」服務，搭配「一生好運卡」推5大藥妝專屬優惠，充分照顧孕產婦。

檢查之外，桃園為保障孕產婦交通安全，滿足產檢、生產、產後回診、嬰兒預防保健醫療、產後心理諮商等需求，今年推出「好孕專車」服務，凡設籍桃園市孕婦或配偶設籍桃園市之非本國籍孕婦，符合資格者，均可上網申請「一生好運卡」，補助計程車費36趟次、每趟次最高補助新台幣250元，總補助金額新台幣9,000元，為全台之冠。自7月1日起更擴大服務範圍，規劃開放已簽約之七大合作車隊共同營業區（北北基、新竹縣市等五縣市）車輛加入服務，總服務車輛數將超過1萬5,000輛。為進一步照顧桃園的媽媽們，「一生好運卡」更攜手康是美、丁丁、佑全、躍獅及杏一等五大藥妝通路合作，7月25日起至12月31日憑該卡前往消費，即能享有專屬優惠。此外，也推出了額外的驚喜福利，自7月起至12月推出「月月抽獎」活動，針對已領卡的媽咪們，加碼每月25日抽出50名幸運兒，每人可獲得禮券500元，讓孕產婦直接感受到政府的支持。

▲▼桃園市政府,婦幼局,補助,一生好運卡。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園推出一系列支持計畫，從孕前到產後都照顧到了。

根據衛福部資料顯示，女性生育第一胎的年紀比起20年前增加4.53歲，初次生產的婦女年齡35歲以上佔四分之一，晚婚或推遲生育也讓凍卵需求增加。桃園也祭出凍卵營養金補助，從凍卵療程內AMH抽血檢驗每案補助新台幣1,000元，再到凍卵營養金及凍卵保存費用都有涵蓋，每人最高補助新台幣2萬3,000元。同時，桃園也提高了生育津貼的金額及降低申請門檻，採累進制度第一胎3萬元、第二胎4萬元、第三胎5萬元，往後每多生一胎就再增加1萬元，現在更擴大只要生產前父或母在桃園連續設籍10個月或遷入前在北北基設籍合併計算滿1年都能申請，幫助父母打造優質友善的生養環境。更首創「產後憂鬱暨婦女心理諮商計畫」，以本人或配偶設籍桃園市且產後6個月內婦女，以及擴大納入罹患5類癌症之婦女為對象，提供「產後憂鬱評估」、「心理諮商」、「精神評估」及「中醫診療調理」等4大服務，透過主動關懷的方式，提高桃園產婦的幸福感，期望能全方位地協助市民面對育兒的挑戰。

▲▼桃園市政府,婦幼局,補助,一生好運卡。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園打造婦幼友善城市，營造優質友善生養環境。

桃園推出凍卵補助、孕期篩檢、一生好運卡、好孕專車2.0、生育津貼、心理諮商補助等支持計畫，從孕前到產後都照顧到了，就連小孩出生後的托育問題，桃園也從根本解決，積極輔導私立托嬰中心、居家托育人員與市府簽訂準公共化契約，公私協力擴大托嬰量能，全方位的政策不僅在經濟上給予支持，更關注到了新手父母在各個階段的需求，鼓勵年輕家庭在桃園安心生養、安居樂業，充分展現了桃園對提升生育率和改善市民生活品質的決心。

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桃園市政府婦幼局補助一生好運卡

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