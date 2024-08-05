台中KTV點披薩吃到螺絲！業者出面道歉：從氣炸鍋掉的

記者白珈陽／台中報導

台中市知名連鎖KTV傳出客人在餐點中吃到螺絲，業者5日下午出面證實此事，表示是因氣炸鍋的螺絲鬆脫，掉到餐點內，第一時間接獲消費者反應時，立即將餐點退換，並招待剝皮辣椒雞、包廂費折扣等，對於造成消費者體驗不佳致上歉意，後續也會追蹤消費者健康狀況，如有任何不適將隨時提供協助。

▲女網友在網路社群指出，在KTV餐點中吃到螺絲。（圖／截取自網路社群Thread）



1名女網友4日在網路社群PO文指出，她在台中知名KTV點披薩來吃，竟在裡頭吃到螺絲，導致牙齒疼痛。業者發現此篇文章，立即回應：「貴賓您好，非常抱歉讓您遇到這麼嚴重的問題，方便私訊留下您的消費分店與聯繫資料，我們進一步瞭解情況，造成您的歡唱體驗不佳，相當抱歉！」

業者也在今日下午2時出面受訪，表示KTV主管接獲外場回報消息時，已迅速進行處理，包括先將該餐點退掉、詢問客人想要再吃什麼另行招待，後續則招待剝皮辣椒雞湯，以及客人買單時替其做包廂費的折扣。

▲業者坦承，氣炸鍋螺絲鬆脫，導致螺絲落入餐點。（圖／記者白珈陽攝）



至於餐點內為何有螺絲？業者說明，廚房進行作業時，未注意到氣炸鍋運作過程中螺絲鬆脫，導致螺絲落入餐點中，對於廚房人員的疏漏，感到相當抱歉。

業者說，將加強員工及廚房的教育訓練，也會積極聯繫消費者，若消費者後續有身體不適，也將隨時予以協助，提供相關醫療費用。