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麟洋配奪金！東森購物限時8折優惠、送樂透金　秀毛孩觀賽照拿「罐金」折價券

慶祝「麟洋配」奪金，東森購物限時優惠（圖／東森購物提供）

▲慶祝「麟洋配」勇奪羽球男雙金牌，東森購物網特別推出為中華健兒加油「樂透金100枚」的限時加碼活動。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

巴黎奧運羽球賽男雙金牌戰，中華羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟二連霸奪金，慶祝金牌入袋，東森購物與東森寵物分別推出電視商品限時8折優惠、網路加碼「限時樂透金」活動以及上傳毛孩觀賽照拿「罐罐金」活動，東森電視購物則有「奧運男子雙打奪牌 第二件8折」限時優惠活動，活動至8月5日（一）23:59截止，購買指定商品，即享第二件8折。

東森購物網也推出為中華健兒加油「樂透金100枚」的限時加碼送活動，活動僅限今天（8/5）四個時段準時開搶，會員可享乙次領獎機會，限量1,000名參與，中獎機率100%，並立即匯入獎項。此外，東森寵物「東寵奧運奪牌活動」，邀請毛孩粉絲於8月5日23:59前在東森寵物臉書上傳與寵物一起觀賽的照片或影片，並私訊小編東寵app會員編號，即可獲得罐罐金100元折價券，以「冠軍」為諧音的罐罐金，除了象徵著李洋、王齊麟的奪金榮耀，這張折價券適用於東森寵物全台實體門市，單筆消費滿500元即可折抵100元。

慶祝「麟洋配」奪金，東森購物限時優惠（圖／東森購物提供）

▲▼東森寵物推出了「東寵奧運奪牌活動」，吸引許多毛孩粉絲上傳觀賽照，一起替「麟洋配」加油，上傳照片就可獲得「罐罐金」100元折價券。

慶祝「麟洋配」奪金，東森購物限時優惠（圖／東森購物提供）

東森購物網還推出了「今夏賽事神預測」活動，參加者只需在奧運活動期間成功預測金牌得主，並於ETMall平台下注數達10注以上，且在活動期間內完成任一筆消費，即可獲得抽獎資格，獎項包括：樂透金2024枚、東森幣2024枚、價值1,580元的法國女神之香 MAISON W 迷戀玫瑰淡香精及價值3,076元的豪華禮品組等。

慶祝「麟洋配」奪金，東森購物限時優惠（圖／東森購物提供）

▲東森廣場8/3、8/4周末舉辦「東森廣場應援日」整個週末吸引了破百名粉絲支持者齊聚應援中華健兒，東森廣場營運長林晉祥（左）頒發「下注預測獲勝隊伍活動」大獎給幸運粉絲。

東森購物指出，李洋、王齊麟在巴黎奧運的精彩表現，為中華羽球寫下了輝煌一頁，這次奪金不僅是他們個人的榮耀，更是全國的驕傲。東森購物與東森寵物的優惠慶祝活動，也是表達對兩位運動員的致敬與支持，期盼透過這些優惠，讓更多民眾感受到奧運勝利的喜悅與榮耀，同時享受到更多實惠。

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