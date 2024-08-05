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打破世界紀錄又奪金　荷蘭短跑正妹「一開口」網驚呆：米老鼠？

▲▼荷蘭24歲短跑女將布爾（Femke Bol）3日在巴黎奧運女子4x400公尺接力項目，與隊友齊力奪金。（圖／路透）

▲布爾3日在巴黎奧運，與隊友齊力奪金。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

荷蘭24歲短跑女將布爾（Femke Bol）3日在巴黎奧運，與隊友齊力奪金，而她今年3月受訪的影片也被翻出熱議。當時布爾刷新了自己創下的世界紀錄，高亢嗓音被網友形容就像是「米老鼠」。

在巴黎奧運女子4x400公尺接力項目，布爾擔任最後一棒，並且以0.31秒差距擊敗美國隊，與隊友成功奪冠。4日上午，她也在女子400公尺跨欄預賽中，以53.38秒成績勝出。

事實上，布爾3月參加室內田徑世錦賽女子400公尺決賽時，就跑出49秒17的成績，刷新了自己保持的世界紀錄。她賽後接受BBC採訪時，以高亢嗓音說道，「這太不可思議了，這是一場如此激烈的比賽。所有人都跑得很快，我知道我必須快點衝起來。」

▲▼荷蘭24歲短跑女將布爾（Femke Bol）3日在巴黎奧運女子4x400公尺接力項目，與隊友齊力奪金。（圖／路透）

▲▼荷蘭24歲短跑女將布爾（Femke Bol）3日在巴黎奧運女子4x400公尺接力項目，與隊友齊力奪金。（圖／路透）

網友們都對布爾的嗓音印象深刻，紛紛留言，「我發誓，如果你閉上眼睛，會以為米老鼠剛剛為荷蘭打破了室內400公尺世界紀錄」。不過，布爾的聲音通常不是這樣，很可能是賽後腎上腺素激增的結果。

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