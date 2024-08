打破世界紀錄又奪金　荷蘭短跑正妹「一開口」網驚呆：米老鼠？

▲布爾3日在巴黎奧運,與隊友齊力奪金。(圖/路透,下同。)



記者吳美依/綜合報導

荷蘭24歲短跑女將布爾(Femke Bol)3日在巴黎奧運,與隊友齊力奪金,而她今年3月受訪的影片也被翻出熱議。當時布爾刷新了自己創下的世界紀錄,高亢嗓音被網友形容就像是「米老鼠」。

在巴黎奧運女子4x400公尺接力項目,布爾擔任最後一棒,並且以0.31秒差距擊敗美國隊,與隊友成功奪冠。4日上午,她也在女子400公尺跨欄預賽中,以53.38秒成績勝出。

Congrats to Netherlands for winning Gold in the 4x400 mixed relay at #OlympicGames



An excuse to hear from Dutch superstar Femka Bol doing her best Mickey Mouse pic.twitter.com/VrPEU1j1JM