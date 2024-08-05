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林郁婷闖奧運「性別遭疑」　國際拳總今晚開記者會說明

▲▼「台灣女拳王」林郁婷。（圖／路透）

▲ 林郁婷身陷性別爭議，承受龐大輿論壓力。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣女拳王林郁婷及阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）身陷性別爭議，儘管國際奧會（IOC）多次發聲力挺，兩人仍面臨龐大輿論壓力，國際拳擊總會（IBA）對此將於台灣時間今（5日）晚7時召開記者會說明。

林郁婷4日8強戰對上保加利亞女將卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova），以5比0獲勝挺進4強，確定至少保銅。但卡梅諾娃賽後卻比出「雙X」手勢抗議，代表自己是擁有XX染色體的女性，以此諷刺林郁婷。

另一方面，克莉芙1日預賽對陣義大利女拳手卡里尼（Angela Carini），而卡里尼在克莉芙重擊之下，開賽僅46秒便棄權，更加劇對克莉芙性別的質疑，但她3日仍表現亮眼，以5比0輕取匈牙利選手盧卡哈莫里（Anna Luca Hamori），打進4強確定奪牌。

▲▼阿爾及利亞拳擊手克莉芙（Imane Khelif）4日凌晨在巴黎奧運女子拳擊66公斤級8強賽，擊敗匈牙利選手哈默里（Anna Luca Hamori）晉級4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 克莉芙晉級4強，確定保銅。（圖／達志影像／美聯社）

兩人因去年世錦賽被國際拳總取消資格，奧運登場前又被舊事重提，包括美國前總統川普、《哈利波特》作者JK羅琳等知名人物紛紛出面指責，引發輿論發酵。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）3日親上火線回應，強調對2人的仇恨言論完全不可接受，「她們生來就是女性，作為女性長大，擁有女性的護照，且以女性身份參與很多比賽。有些人想要擁有定義女性的權力。」

國際奧會發言人亞當斯4日也重申，國際拳總的性別檢測「並不合理，檢驗本身、檢驗過程及其臨時性質都不合理」，「這項檢驗、檢驗方法、檢驗想法都是在短時間內發生。這些都不合理，根本無需回應。」

英國《每日電訊報》披露，國際拳總去年6月曾書面警告國際奧會，克莉芙擁有男性DNA，而亞當斯4日在記者會上證實確實有這封信件存在，但再次強調國際拳總的檢測並不正當，且認為外洩運動員隱私相關細節非常可恥。

國際拳總將於台灣時間5日晚間7時於巴黎召開記者會，說明對2名選手的立場，與國際奧會之間的鬥爭料將進一步升級。

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