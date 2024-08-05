麟洋配摘金是中國人的驕傲？　林宜瑾轟：翁曉玲又在秀下限

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣羽球男雙李洋、王齊麟「麟洋配」昨於巴黎奧運擊敗中國組合摘金，也是我國此次奧運的首面金牌，但國民黨立委翁曉玲卻稱「麟洋配」是中國人的驕傲，引來質疑。民進黨立委林宜瑾批評，翁曉玲是在秀下限。

林宜瑾指出，李洋、王齊麟在巴黎奧運奪下羽球男雙金牌二連霸，全台灣歡欣鼓舞，大讚麟洋是「台灣的驕傲」。但在台灣人團結一致為台灣英雄麟洋喝采的同時，翁曉玲竟在微信上稱是「中國人的驕傲」。翁曉玲身為台灣立委，領台灣人的薪水，竟振振有辭地說「我們就是中國人」，甚至完全不覺得自己的言論有何不妥，簡直荒謬至極、恬不知恥。

林宜瑾質疑，為什麼翁曉玲在臉書上的發文與微信不同，在臉書不稱「中國人」？昨天台灣的麟洋配與中國選手對戰，翁曉玲到底是為哪隊加油？

林宜瑾不滿說，翁曉玲在台灣觀眾的加油手板被中國人搶的時候，一句話都不敢吭，倒是喊是中國人時，動作特別快。更讓人不齒的是，國民黨主席朱立倫被問到翁曉玲的言行，也沒有否認，只說「『我們』的驕傲」。翁曉玲的言論已經引發台灣人民憤怒，請國民黨不要只會含糊其辭，要切割就快，此般曖昧、虛偽的態度，終究會為人民所唾棄。