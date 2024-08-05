南投縣府鼓勵16歲以上青年參與志願服務　組隊提案享1萬獎勵金

▲南投高中學生擔任志工服務情形。（圖／資料照片，翻攝「教育部青年發展署南投縣青年志工中心」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為鼓勵青年參與志願服務，結合青年創意、專長技能與志工服務，發起「好點子徵集令」活動，廣邀全縣16歲以上、未滿45歲之青年朋友踴躍提案，並提供1萬元獎勵金，報名期限至8月25日止。

縣長許淑華表示，青年的活力與創意無限，以青年作為志願服務的主要發起者，針對各項社會議題結合自身所學提出創新解決方案，不僅可透過青年行動力及號召力、集眾人之力量進行改變，同時也把青年投入公共參與變成有趣的事。

縣府青年發展所表示，為鼓勵青年學子加入志願服務的行列、啟發青年對於志工的興趣與熱忱，培育更多服務種子在全縣開枝散葉，以「為南投做一件美好的事」為出發點，鼓勵青年朋友組隊（至少3人）提案，經審查通過者，可獲得提案獎勵金、加以執行。

本次活動招募對象，包含16歲以上於南投就學，或設籍南投但在外縣市就讀各高中職及大專院校之在學學生，以及18歲以上、未滿45歲，於南投設籍或求職、就業、發展之青年；報名從即日起至8月25日止，採線上報名（https://forms.gle/z31KMGkTVRfgVTVk8），聯絡窗口：南投縣青年發展所公共參與課葉先生，電話：（049）2222106#1883。