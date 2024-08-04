今晚對上中國！羽球若奪金「驚人獎金曝光」　李洋領得比較多

▲「麟洋配」今晚有望奪金。（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

「麟洋配」今晚10點與中國爭金牌戰！而兩人若順利奪金，國光獎助學金一人有2000萬，再依據縣市加碼的話，台北市民王齊麟至少可拿到272萬、而設籍金門的李洋可獲得300萬元，是否再寫下「史上2連霸」紀錄，全台人都非常看好奪牌。

根據「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」，選手奪下金牌的話，一人可獲得2000萬元，銀牌為700萬、銅牌為500萬元。而王齊麟、李洋目前保底銀牌有各700萬元。

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不僅如此，王齊麟身為台北市民，若奪下金牌就能獲得加碼獎金。台北市長蔣萬安強調，一定要為台北市選手加碼，拍板定案會加倍，相較於上一屆東京奧運、去年杭州亞運，如果獲得金牌，獎金加上訓補金全面提高，選手能拿到至少272萬元。

而設籍金門的李洋，加碼獎金比王齊麟還高一些，金門祭出300萬元加碼的獎金。等於王齊麟與李洋分別至少可拿到2272萬與2300萬，更寫下台灣史無前例，羽球連2奪冠之光紀錄。

不過，若「麟洋配」兩人不想一次領完，也能採終生月俸領，奧運金牌月領12.5萬、銀牌3.8萬、銅牌2.4萬，據瞭解，有些國手奪牌後，會選擇每月領的方式，若一次領的話，可能是買房基金。