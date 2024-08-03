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2024台灣文化創意博覽會漫畫校區　一起來看漫畫長知識

▲台灣文化創意博覽會將於8月23日至9月1日在台南盛大舉辦，台南概念展區以「Lesson：Ｄ」為主題，規劃「校本部」、「漫畫校區」及「文創校區」三大核心展區，其中漫畫校區坐落於西竹圍之丘文創園區。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台灣文化創意博覽會將於8月23日至9月1日在台南盛大舉辦，其中漫畫校區坐落於西竹圍之丘文創園區。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣文化創意博覽會將於8月23日至9月1日在台南盛大舉辦，台南概念展區以「Lesson：Ｄ」為主題，規劃「校本部」、「漫畫校區」及「文創校區」三大核心展區，其中漫畫校區坐落於西竹圍之丘文創園區，園區前方為市定古蹟廳長官邸，距離台南火車站後站僅步行7分鐘路程，以在地藝術扎根為定位，現為文創業者進駐空間。

▲台灣文化創意博覽會將於8月23日至9月1日在台南盛大舉辦，台南概念展區以「Lesson：Ｄ」為主題，規劃「校本部」、「漫畫校區」及「文創校區」三大核心展區，其中漫畫校區坐落於西竹圍之丘文創園區。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「漫畫校區」活動內容由2023年「創新書市X南漫節」主理人郭乃文策劃，以台灣漫畫為元素發展出台漫時光展、漫漫談講座、似顏繪工作坊、野餐市集、漫畫便利屋等。「台漫時光展」介紹《蘭人異聞錄》等以台灣歷史為背景的16部漫畫，包含李隆杰創作與台南歷史相關的《1624男人與島》原作，展現漫畫家的奇思妙想；「漫漫談講座」，邀請大人的漫畫社主持人陳怡靜、蓋亞文化總編李亞倫、CCC創作集文史轉譯編輯賴國峰、金漫獎得主李隆杰與狼七，以台灣漫畫文史轉譯為題的對談，不容錯過；展期週末則有似顏繪及野餐市集，也邀請「心傳租書社」在廳長官邸復刻漫畫租書店，民眾可租借漫畫在草地上邊野餐邊看漫畫，絕對是最寫意快活的夏日記憶；亦在園區設置快閃「漫畫便利屋」，販售相關漫畫與為此次活動設計的文創商品，歡迎民眾參觀採購。

▲台灣文化創意博覽會將於8月23日至9月1日在台南盛大舉辦，台南概念展區以「Lesson：Ｄ」為主題，規劃「校本部」、「漫畫校區」及「文創校區」三大核心展區，其中漫畫校區坐落於西竹圍之丘文創園區。（圖／記者林東良翻攝，下同）

近年台漫創作者不僅大量引用台灣歷史文化作為背景，在外譯市場屢獲佳績，於世界各地漫畫節也獲得注目。漫畫校區以漫畫為載體，集結呈現台漫宏觀的歷史脈絡，在漫畫家的巧筆下展現多元文化面貌，並成為一股與世界交流的軟實力，更多漫畫校區活動訊息，請上西竹圍之丘文創園區臉書查詢。

文創plus臉書（網址：https://www.facebook.com/creativetainan）
西竹圍之丘文創園區臉書（網址: https://www.facebook.com/XICPTainanCity）

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