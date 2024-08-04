　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／無業男辦性愛挑戰！騙砲6女撐15分沒射　許藍方：可自我訓練

▲新北市徐姓男子2020年12月在臉書上對女網友誆稱可媒介男客性交易「陪12小時，幫男客口交」可獲7萬元，女子受騙後報警提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲6名女子被「性愛挑戰賽」高額獎金誘惑，付錢報名被無業男騙砲得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉人豪／台北報導

新北無業男子王駿宏，在交友軟體發起性愛挑戰賽，騙女子為他口愛15分鐘、女上男下15分鐘、背後式10分鐘實戰，只要讓他「繳械」就能領錢，而參加女子均挑戰失敗，事後被揭發他根本沒錢給獎，王男被依詐欺等罪判刑共11年10月徒刑。《ETtoday新聞雲》詢問「最美性學博士」許藍方，男性是否真的能撐住不射精，她表示經過自我訓練的確是有可能做到，但也呼籲男性不要以為忍太久不射精很厲害，因為這會對身體造成傷害。

《ETtoday新聞雲》日前報導【「性愛挑戰賽」騙砲6女！　無業男倒賺報名費高檔手機判賠20萬】，提及王男隨機搭訕女網友鼓吹參加性愛挑戰賽，聲稱若能以口交方式讓「關主」在15分鐘內射精，可獲50萬元到360萬元獎金，5名成年女網友信以為真，依約跟「關主」碰面挑戰，5人都闖關失敗。

其中1名被騙得最慘的女子，不但挑戰2次沒成功、各被王男睡1次外加罰款共14萬元，還上訴接受新花樣，包括女上男下實戰15分鐘、背後式10分鐘，只要「關主」撐不過，就有600萬元獎金，但她2度嘗試還是輸了。去年8月間，王男誘騙1名16歲少女參賽，允諾挑戰成功就給100萬元獎金，結果少女跟前面5位女子一樣破財失身。

▲▼性交易,紅燈區（圖／取自Pixabay）

▲王男堅稱女選手闖關失敗，按照遊戲規則要嘿咻當懲罰，不是騙砲。（示意圖／取自Pixabay）

王男能撐過口愛15分鐘、女上男下15分鐘、背後式10分鐘不射精，是否真的天賦異稟還是能後天訓練？許藍方向《ETtoday新聞雲》指出，男性射精是有一定的條件，要符合某種頻率以及力道，能不能撐住不射精，也要看是否有射精的感覺，以及可不可以控制住。

許藍方說，另一方面也要看女方的頻率如何，若是女方頻率有到，的確可以讓男生射精；女方口交頻率不對的話，男生撐1個小時不射精其實不難。至於男生是不是能控制射精，這要看男生有沒有控制的能力，控制的能力要經過訓練，但不是每個人都能做到，因為每個人對射精的頻率不同。舉例來說的話，就像是有人吃飯吃5碗會飽，但是有人要吃到10碗才會飽，不過忍太久不射精其實也不好，這會對身體造成傷害。

許藍方表示，撐多久取決於頻率，男方比較常有經驗的話，可能就知道要怎麼控制，認知到感覺來了，就可以去抑制住射精，就算女方很厲害，但是男生透過轉移注意力，也是可以延後射精。許藍方強調，男生不要認為忍很久不射精就很厲害，這個其實不是厲不厲害的問題，因為某種狀況下，撐很久不射精算是病態的。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／「台灣女拳王」林郁婷打趴對手！　挺進4強保銅
獨／無業男辦性愛挑戰！騙砲6女撐15分沒射　許藍方：可自我訓
46歲孫芸芸曬逆天修長美腿！　飲食照曝光網驚：沒辦法做到
4強賽領先卻傷退！馬琳趴地痛哭　觀眾紅了眼眶鼓掌致敬
快訊／新北除草工滑落邊坡　生死不明！
快訊／國1連環撞！　嚴重回堵6公里
麟洋配今晚搶金「對手太帥」！　高顏值照被挖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中最煎熬路口！號誌要等162秒才能通過　民代憂：恐等到中暑

獨／無業男辦性愛挑戰！騙砲6女撐15分沒射　許藍方：可自我訓練

快訊／新北除草工滑落邊坡生死不明　警消救援中

快訊／國1北352K連環撞！「前後貼緊」占內線　嚴重回堵6公里

台中女教師誤信「吳淡如」投資詐騙　狂投400萬打水漂

男客想硬上！按摩女甩巴掌、膝蓋壓脖挨告獲無罪　他下場慘了

毒咖啡包印「益生菌」！26歲女假冒通訊行販毒　警包抄壓制逮人

花蓮民宅車庫竄火舌！疑電動機車充電起火　3樓救出45歲女屋主

快訊／鼓山愛河畔民宅疑修繕不慎引火災　延燒5戶民眾驚逃

南投竹山驚傳命案！1男陳屍車內「滴出血水」　路人嚇壞急報警

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了

有工作了！樂天女孩Yuri「1年沒收入」　明年跳槽別隊？「滿多隊有來詢問」

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

美國男送女友「貓咪花束」　6奶貓探頭萌翻網：好浪漫❤

羅志祥揭「3張合照5張抱抱」心酸由來　「都是為了報答歌迷」：他們不想我丟臉..

農曆7月少穿黑、紅色　廖大乙：忌說「鬼」字

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

汽車突停路口斑馬線　放人下車後方全堵住

台中最煎熬路口！號誌要等162秒才能通過　民代憂：恐等到中暑

獨／無業男辦性愛挑戰！騙砲6女撐15分沒射　許藍方：可自我訓練

快訊／新北除草工滑落邊坡生死不明　警消救援中

快訊／國1北352K連環撞！「前後貼緊」占內線　嚴重回堵6公里

台中女教師誤信「吳淡如」投資詐騙　狂投400萬打水漂

男客想硬上！按摩女甩巴掌、膝蓋壓脖挨告獲無罪　他下場慘了

毒咖啡包印「益生菌」！26歲女假冒通訊行販毒　警包抄壓制逮人

花蓮民宅車庫竄火舌！疑電動機車充電起火　3樓救出45歲女屋主

快訊／鼓山愛河畔民宅疑修繕不慎引火災　延燒5戶民眾驚逃

南投竹山驚傳命案！1男陳屍車內「滴出血水」　路人嚇壞急報警

電視台系統故障　猿龍戰無法提供重播輔助畫面

王威晨感冒臨時缺陣　平野惠一下半季啟動30歲以上球員輪休

房貸緊縮！八大行庫本月追回新青安百億優貸款　民營設3關卡緩借

報名遊戲卻額滿？柯粉不滿「又玩同一招」　蔡壁如：7／17就說可參加

快訊／「台灣女拳王」林郁婷打趴對手　強勢挺進4強保銅

麟洋配今晚金牌戰！過去「5次交手」中國組合　戰績曝光

以色列特拉維夫郊區發生持刀攻擊案　釀2死2傷

「把健康寶寶還給爸媽！」全台貓頭鷹禁止私養　遇受傷鳥寶快通報

19歲兒認養小孩超有愛！陳子強笑：我要變成阿公了

中國結婚登記再創新低　1至6月年減近50萬對

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

花蓮透天厝車庫烈焰狂燒　屋主困3樓嗆傷

童玩節2非洲舞者失聯！被找到不想回國

即／「台中最強燒鵝餐廳」清晨火警　訂位全取消

苗栗海邊租賃車沒熄火！車內3人已死亡

花蓮20歲妹遭性侵　玩大冒險被扒光逞慾

新北晚間嚴重車禍！18歲騎士命危搶救中

即／台9丙騎車自撞！花防部中士與4歲愛女雙亡

即／國1北352K連環撞！「前後貼緊」占內線

國1北彰化段凌晨連環撞！客運7乘客送醫

國道3號工程人員深夜遭撞　痛苦倒地緊急送醫

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

基隆晚間砍人！28歲男「全身是血」求救

更多熱門

相關新聞

麟洋配若奪金「驚人獎金曝光」　李洋領比較多

麟洋配若奪金「驚人獎金曝光」　李洋領比較多

「麟洋配」今晚10點與中國爭金牌戰！而兩人若順利奪金，國光獎助學金一人有2000萬，再依據縣市加碼的話，台北市民王齊麟至少可拿到272萬、而設籍金門的李洋可獲得300萬元，是否再寫下「史上2連霸」紀錄，全台人都非常看好奪牌。

若「麟洋配」今晚奪金　蔣萬安曝獎金加碼

若「麟洋配」今晚奪金　蔣萬安曝獎金加碼

交保24小時再當車手！平頭男這次被收押

交保24小時再當車手！平頭男這次被收押

即／氣象署300萬標案爆貪污　官商5人遭搜索約談

即／氣象署300萬標案爆貪污　官商5人遭搜索約談

「性愛挑戰賽」騙砲　6女闖關失敗獻身渣男

「性愛挑戰賽」騙砲　6女闖關失敗獻身渣男

關鍵字：

詐欺騙砲性愛挑戰賽無業男獎金許藍方

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

溺斃高中生「竟被迫下水」　閨蜜淚：在水裡7分鐘多絕望

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」

麟洋配爭金前遭酸「專贏奧運領獎金」

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶

日男超想追AV女優！她揭「AV女優私下3種真面目」

花蓮透天厝車庫烈焰狂燒　屋主困3樓嗆傷

大蛇丸31歲買人生第一間房！2750萬入手百坪透天

童玩節2非洲舞者失聯！被找到不想回國

即／「台中最強燒鵝餐廳」清晨火警　訂位全取消

苗栗海邊租賃車沒熄火！車內3人已死亡

即／7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌推買1送1

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭制止！外國大叔1招秒解

開戰近了！　美籲公民「盡快離開黎巴嫩」

更多

最夯影音

更多

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了

有工作了！樂天女孩Yuri「1年沒收入」　明年跳槽別隊？「滿多隊有來詢問」

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面