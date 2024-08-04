獨／無業男辦性愛挑戰！騙砲6女撐15分沒射　許藍方：可自我訓練

▲6名女子被「性愛挑戰賽」高額獎金誘惑，付錢報名被無業男騙砲得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉人豪／台北報導

新北無業男子王駿宏，在交友軟體發起性愛挑戰賽，騙女子為他口愛15分鐘、女上男下15分鐘、背後式10分鐘實戰，只要讓他「繳械」就能領錢，而參加女子均挑戰失敗，事後被揭發他根本沒錢給獎，王男被依詐欺等罪判刑共11年10月徒刑。《ETtoday新聞雲》詢問「最美性學博士」許藍方，男性是否真的能撐住不射精，她表示經過自我訓練的確是有可能做到，但也呼籲男性不要以為忍太久不射精很厲害，因為這會對身體造成傷害。

《ETtoday新聞雲》日前報導【「性愛挑戰賽」騙砲6女！ 無業男倒賺報名費高檔手機判賠20萬】，提及王男隨機搭訕女網友鼓吹參加性愛挑戰賽，聲稱若能以口交方式讓「關主」在15分鐘內射精，可獲50萬元到360萬元獎金，5名成年女網友信以為真，依約跟「關主」碰面挑戰，5人都闖關失敗。

其中1名被騙得最慘的女子，不但挑戰2次沒成功、各被王男睡1次外加罰款共14萬元，還上訴接受新花樣，包括女上男下實戰15分鐘、背後式10分鐘，只要「關主」撐不過，就有600萬元獎金，但她2度嘗試還是輸了。去年8月間，王男誘騙1名16歲少女參賽，允諾挑戰成功就給100萬元獎金，結果少女跟前面5位女子一樣破財失身。

▲王男堅稱女選手闖關失敗，按照遊戲規則要嘿咻當懲罰，不是騙砲。（示意圖／取自Pixabay）

王男能撐過口愛15分鐘、女上男下15分鐘、背後式10分鐘不射精，是否真的天賦異稟還是能後天訓練？許藍方向《ETtoday新聞雲》指出，男性射精是有一定的條件，要符合某種頻率以及力道，能不能撐住不射精，也要看是否有射精的感覺，以及可不可以控制住。

許藍方說，另一方面也要看女方的頻率如何，若是女方頻率有到，的確可以讓男生射精；女方口交頻率不對的話，男生撐1個小時不射精其實不難。至於男生是不是能控制射精，這要看男生有沒有控制的能力，控制的能力要經過訓練，但不是每個人都能做到，因為每個人對射精的頻率不同。舉例來說的話，就像是有人吃飯吃5碗會飽，但是有人要吃到10碗才會飽，不過忍太久不射精其實也不好，這會對身體造成傷害。

許藍方表示，撐多久取決於頻率，男方比較常有經驗的話，可能就知道要怎麼控制，認知到感覺來了，就可以去抑制住射精，就算女方很厲害，但是男生透過轉移注意力，也是可以延後射精。許藍方強調，男生不要認為忍很久不射精就很厲害，這個其實不是厲不厲害的問題，因為某種狀況下，撐很久不射精算是病態的。