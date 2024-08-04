蘇花海運備援8天疏運6772人、近千輛車　凱旋1號今退場

▲凱旋1號執行海運疏運任務，由蘇澳港開往花蓮港。（圖／航港局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風日前襲台，造成東部鐵公路中斷，從7月28日到今（4日）新台馬輪、澎湖輪及凱旋1號，輪番投入蘇澳港到花蓮港的海運備援，載運民眾、車輛及所需物資，航港局統計8天提供32航次，疏運6772人與811輛車，今日下午4時15分凱旋1號開出最後一航次，晚間6時10分所有旅客下船，完成這次任務。

航港局表示，配合東部鐵公路復原狀況，緊急調度可載運人車的新台馬輪、澎湖輪，另協調東部客船凱旋1號協助旅客運送，疏運期間總體運能可提供1萬2672座位數、可載各式車輛894輛，總載客率53.4%。

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▲航港局東部航務中心工作人員協助輪椅旅客上下船。（圖／航港局提供）

航港局指出，澎湖輪是首次加入蘇花備援行列，增加車輛疏運量能與速度，但因應風災臨時緊急調度澎湖輪，致造成高雄至馬公航線原訂位及託運車輛旅客的不便，深感抱歉。

航港局表示，本次蘇花備援首次採取線上LINE預約登記方式，民眾毋須至港口現場排隊登記，後續航港局亦將持續精進相關功能，以提供更完善的服務。

▲澎湖輪執行海運疏運任務，由花蓮港開往蘇澳港。（圖／航港局提供）

蘇花鐵公路受凱米颱風而中斷，交通部長李孟諺指示立即啟動海運疏運備援機制，航港局對於疏運期間各級政府單位的協助表示感謝，也感謝3家民間航運業者全港通航業公司（新台馬輪）、台灣航業股份有限公司（澎湖輪），以及帆利航運有限公司（凱旋1號）的支持與船員們的辛勞付出。