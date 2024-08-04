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竹山鴻囍別墅社區道路搶修　許淑華再會勘...25戶各獲慰問金2萬

▲竹山鎮鴻囍別墅社區道路塌陷成災，南投縣長許淑華再度會勘搶險進度，並發放慰問金。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲竹山鎮鴻囍別墅社區道路塌陷成災，南投縣長許淑華再度會勘搶險進度，並發放慰問金。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮德興里鴻囍別墅社區道路不堪日前凱米颱風豪雨侵襲，擋土牆嚴重傾斜、導致路基下陷最深逾180公分，危及全數住家建築安全；縣長許淑華一周內2度趕赴勘查，確認擋土牆加固及路基回填已初步完成，並逐一發給25戶社區居民每戶2萬元慰問金，盼能減輕住戶配合撤離安置的經濟負擔。

許淑華2日由縣府社勞處副處長張木斌隨行，立委游顥服務處副主任黃彥凱、縣議員蔡孟娥、竹山鎮公所主秘何曉龍、鎮代蔡孟峰、德興里長陳雅紅及眾多社區居民都陪同前往會勘，看到原本嚴重下陷的道路已大致鋪平，加固擋土牆鋼軌樁也持續施設中；許淑華得知因社區受災停水仍有所不便後，隨即拜託負責搶修搶險的竹山鎮公所人員加速排除各項不便及安全疑慮，早日讓居民能安心回家，隨後也逐一發放每戶2萬元慰問金給25戶社區住戶。

▲竹山鎮鴻囍別墅社區道路塌陷成災，南投縣長許淑華再度會勘搶險進度，並發放慰問金。（圖／南投縣政府提供）

蔡孟娥及蔡孟峰反映指出，社區道路後段的擋土牆也有龜裂傾斜跡象，加上既有擋土牆缺乏有效排水的設計，希望縣府納入災修復建工程、一併徹底改善；許淑華也當場與何曉龍討論，得知鎮公所已提報近千萬元的鴻囍社區道路擋土牆災害搶險及復建工程計畫，建議再補提社區後段道路擋土牆加固及排水改善計畫，納入整體復建工程，供縣府一併提報、爭取中央補助足額經費，徹底解決社區災後出現的安全問題。

▲竹山鎮鴻囍別墅社區道路塌陷成災，南投縣長許淑華再度會勘搶險進度，並發放慰問金。（圖／南投縣政府提供）

另縣府財政處表示，為協助全縣受凱米颱風災害影響之縣有耕地、養地、農作地、畜牧地、養殖地及基地（不含標租）承租戶度過風災衝擊，儘速重建家園，113年度第2期（7月1日至12月31日）應收租金減收2成，並由縣府直接辦理租金減免事宜，無須承租人提出申請。

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