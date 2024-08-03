霧台考古研究直升機來2次才下山挨批　成大教授回應了

▲空勤總隊霧台救援台邦‧撒沙勒教授 。（圖／翻拍）

記者陳崑福／屏東報導

成功大學考古研究所教授台邦‧撒沙勒，到屏東縣霧台鄉舊好茶部落做研究，遇凱米颱風來襲失聯，家人求助消防，衍生挽拒搭直升機下山，後因感冒二度求助，空勤總隊再派直升機救護事件，引發風波；台邦‧撒沙勒今(3)日下午對此還原當時情況，感謝消防局及空勤總隊與社會關心。

台邦‧撒沙勒教授說，他在7月間由霧台鄉舊好茶村3位族人陪同做考古、生態研究；遇到凱米颱風來襲，遇到瑪家鄉一座基地台電力受損，致手機24、25、26、27連4天沒訊號，族人及親友均聯絡不上，擔心安危，求助消防局。

屏東縣政府消防局發佈新聞指出，本局於27日22時56分接獲民眾報案於霧台鄉好茶部落有成大考古系教授前往做研究，目前聯繫不上請求協助因道路阻斷無法進入救援，於28日請求直升機支援，派遣特搜大隊、第一大隊、長治分隊及義消(共計5車10人6義消3空拍機)，08時26分直升機載送特搜大隊人員5名前往目標區搜救，08時45分於目標區附近發現失聯者，隨即下降與失聯者接觸，經溝通後失聯者4名，無下山意願並給予物資後，搜救人員搭乘直升機返回。

台邦‧撒沙勒教授指出，因直升機無法降落，只能在空中盤旋，他必須在5分鐘內決定是否搭乘直升機離開，時間緊迫，但顧及當時與族人正搶修颱風破壞水管，一旦獨自離開族人會有危險，「不能棄道義於不顧」，經一番掙扎，他選擇留下來一起修復水管，等水位下降後再自行下山，同一時間地接受難救人員一塊麵包及兩瓶礦泉水，並央請救難人員向家人報平安。

他心有餘悸說，受土石流、樹倒影響，8月1日他由2名族人陪同下山，原本半小時路程，必須沿途砍除倒伏林木、清除土石流，竟然走了一個半小時，且原本走的舊好茶南段道路前方完全塌方、隘寮溪水暴漲，根本無路可走，只好返回部落，途中，經過紅櫸木附近，他發現可以對外通訊，立即與外界聯絡確認狀況，得知兩條對外道路，南線的隘寮溪河道洪水暴漲，北線吉露阿禮道路完全崩塌，對外通道全面中斷，要到年底才可能通行。由於先前風雨影響，出現感冒、發燒症狀，由於身上未帶沒有感冒藥，山上沒有診所及醫師，擔心身體惡化，他1日下午才會打電話向消防局求援。

屏東縣消防指於(1)日15時48分接獲一男子(趙姓)來電表示位在霧台鄉舊好茶部落，因身體不適有感冒症狀，隨身無藥物，但由於凱米颱風過後道路中斷，溪水湍急，無法下山就醫請求協助。由於天色已晚，本局隨即申請直升機於8月2日早上實施吊掛，直升機於9時12分完成吊掛作業，並於9時24分降落本局特搜大隊，由長治分隊救護車送往屏東基督教醫院就醫。

台邦‧撒沙勒表示，他並非如外界所傳因食物充足才拒絕下山，而是當時擔心族人安危不能丟下他們獨自離開。後來因感冒、發燒，才再麻煩救難人員，對此很抱歉，也非常感謝救難人員及社會大眾的關心與協助，目前身體已無大礙。

但他語重心長地表示，全台原住民部落有748個，位居中高海拔有上百個，政府鼓勵青年返鄉，但政府基礎建設必須做好，以這次事件來誽，如果不是霧台基地台斷電，又遇到颱風來襲，家人及族人聯絡不上，心裡著急，才求助消防局，衍生後續誤會，「政府鼓勵青年返鄉，要做好山上基本建設及設施，讓族人無顧之憂」。

最後，教授強調，陪同他一起做研究的3位族人，並養了一隻狗，未和他一起搭直升機下山，還住在舊好茶村內，但由於山路山崩、土石流，阻斷們與山下聯絡，臨上飛機前，他們交代要讓山下的人知道，他們糧食僅剩一星期，如沒有糧食供應，就會斷糧，威脅生命安全」。