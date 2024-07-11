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他GG粗如紅牛！女友每次愛愛都「撕裂壞掉」　性生活全毀慘被分手

▲情侶吵架,分手,感情,做錯事。（圖／達志／示意圖）

▲國外一名男子因為陰莖過粗，性生活不順利，而導致多段感情破裂。非新聞當事人。（示意圖／達志影像）

記者葉睿涵／編譯

國外一名男子最近在美國論壇Reddit匿名發文，表示儘管不少人認為陰莖並沒有「過大」的問題，但他卻因為「陰莖過粗」無法正常享受性生活，多段關係更因此破裂，導致感情生活陷入困境，令他既無奈又沮喪。

據《每日星報》報導，這名男子表示，他自青少年時期開始，就被灌輸「大陰莖會受到女士們歡迎」，但現實卻不如人意。他的第一段戀愛因為女友在發生性行為時感到撕裂般的疼痛，扼殺了2人的性生活，從而導致2人分手。

之後，他與另一任女友發生關係時汲取了前一次的經驗，事前努力讓女友完全放鬆，並使用了潤滑劑，但對方依舊感到十分痛苦，甚至還流了血，令男子覺得「十分糟糕」。儘管這段關係後來因其他原因結束，但男子依舊認為，他過粗的陰莖與性生活不美滿也可能是他與女友分手的導火線之一。

▲▼紅牛能量飲料（Red Bull）。（圖／翻攝自紅牛官網）

▲男子形容，他的陰莖只有18公分長，但粗度卻幾乎形同一罐紅牛能量飲料。（圖／翻攝自紅牛官網）

男子描述，他的問題出在了陰莖的粗細而非長度，「我勃起時只有18公分左右，這不會太誇張，但我的陰莖粗度卻幾乎和紅牛的汽水罐一樣粗，導致我的女伴在性行為中疼痛難忍」，令男子感到非常沮喪，但他又不願意透過手術等手段改變。

男子的貼文在網上曝光後瞬間吸引了不少網友的注意與同情。有人建議男子可以嘗試與更多伴侶發生關係，直到找到適合的人為止，但男子卻表示自己並不喜歡隨意發生性行為，更渴望真正的親密關係。

另外，也有人認為他可以尋求專業人士或成人用品店的幫助，有些人則建議男子在性行為前確保伴侶足夠興奮，甚至已達到高潮，「女性的陰道在生小孩時都可以順利擴張收縮，但這明顯需要更多時間和精力才能達成，所以你不需要太早放棄，要堅信合適的伴侶會願意為了愛情而努力適應」。

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