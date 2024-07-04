台灣好市多「熟食區」驚呆外國網友！　狂敲碗1款：拜託快引進

▲台灣好市多的熟食區許多品項讓外國網友超羨慕。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者張方瑀／綜合報導

美式賣場好市多（COSTCO）的熟食區的熱門商品，如牛肉捲、披薩、炸雞等受到許多人喜愛，有一名網友將台灣好市多熟食區的菜單分享到國外論壇，沒想到國外網友竟一面倒大讚，這根本是一間速食店，尤其網友們更跪求「牛肉捲」應該也要在國外上架。

有一名網友在美國知名論壇Reddit貼出一張台灣好市多熟食區的菜單，沒想到卻引發網友們熱烈討論，紛紛大讚台灣好市多熟食區的菜色太豐富，「美國的菜單真的是太遜了」、「賣的東西超美國，但美國竟都沒有」、「居然有炸雞和鱈魚三明治？這根本是一間速食店！」

最讓國外網友受不了直敲碗的就是牛肉捲，「居然有牛讓肉捲，也太不公平了吧」、「我會為了牛肉捲和炸雞桶每天去」、「牛肉捲看起來太贊了」、「拜託我們家附近的好市多也出牛肉捲吧！」

網友也紛紛指出，台灣的好市多有許多特殊口味的熟食，「身為居住在日本的美國人，我誠心推薦大阪燒披薩」、「夏威夷披薩有點奇怪」、「蛤蜊濃湯可能不是好選擇」、「海鮮捲也太特別了！」