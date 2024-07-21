老公回家後堅持「獨坐車上10分鐘」　遇上1事讓人妻崩潰離婚

▲人夫堅持回家後坐在車上10分鐘，因此成為離婚導火線。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

外國一名人夫每天開車回家之後，都不會馬上進家門，而是獨自坐在駕駛座上10分鐘，即使繼子受傷、必須趕快送急診，依然堅持坐好坐滿，不願進屋幫忙。他的妻子因此氣到離婚，如今卻開始懷疑是否太過衝動。

人妻在網路論壇Reddit發文表示，先生曾經在回家後，目睹前女友劈腿場景，因此養成這個習慣，作為面對心理創傷的因應機制。儘管如此，她依舊經常感到不滿，尤其是晚餐已經準備好，或者家中有客人到訪的時，2人為此多次爭執，老公卻始終拒絕尋求專業協助。

有一次，人妻在前一段婚姻所生的8歲兒子下樓梯跌倒、腳踝骨折，她心急如焚地打電話給丈夫，卻始終無人接聽，「我從窗戶看見他就在房子外、坐在車子裡時，既震驚又憤怒。」她氣到大吼大叫，「這是家族緊急狀況」、「你瘋了」，老公卻表示無法控制自己，只要沒在車上待滿10分鐘，就會覺得動彈不得、很不舒服。

最後，人妻跟鄰居一起帶兒子去急診，隨後搬回娘家，並且提出離婚。儘管娘家人都很支持這個決定，夫家人卻怪她不尊重人、害老公創傷更嚴重。如今，歷經一段時間的冷靜期，人妻也開始懷疑自己是否小題大作。

不過，鄉民們幾乎一面倒力挺人妻，其中許多人也猜測，丈夫可能罹患強迫症（OCD），但不論是什麼狀況，似乎都到了需要求助的程度，卻堅持拒絕看醫生，「離開是合理的，祝福妳和兒子好運」、「如果他拒絕尋求專業協助，那妳就應該有答案了」、「在緊急狀況下，丈夫必須要能夠讓妳依靠，而他證明了不行。」

獨立報報導，根據美國國家精神衛生研究所（NIMH），強迫症是一種長期疾病，「患者會經歷無法控制和反覆出現的想法，從事重複行為，或者兩者兼而有之。」