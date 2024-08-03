基隆推動有愛海洋漫漫玩　謝國樑：打造無障礙遊憩新契機

▲基隆市長謝國樑（左2）、基隆市社會處長楊玉欣（中）、基隆市政策推廣大使楊寶楨（左1）、海洋委員會副處長郭進興（右2）、北觀處處長陳煜川（右1）一同呼喊「有愛海洋・無礙啟航」支持基隆無障礙海域遊憩啟動。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為推動有愛共融環境、增進身心障礙者生活體驗，基隆市政府於113年推出無障礙親海計畫，邀請身心障礙者於和平島海域遊玩海上活動，1日攜手海洋委員會、交通部觀光署北海岸暨觀音山國家風景區管理處（下稱北觀處）、身心障礙團體代表與輪椅夢公園舉辦「Ocean Time！有愛海洋漫漫玩」啟動記者會，海洋委員會副處長郭進興、北觀處處長陳煜川親自出席，基隆市政策推廣大使楊寶楨也共同參與。市長謝國樑感謝海洋委員會、北觀處與多方資源共力支持，並以象徵愛與共融的儀式揭開無障礙海域遊憩新契機，展現基隆推動「海洋無障礙」的決心。

▲基隆市政府攜手海洋委員會、北觀處、身心障礙團體代表與輪椅夢公園宣示基隆推動有愛海洋的理念。

基隆市政府推動無障礙親海計畫，首創本市多元類型障礙者同場共融遊玩，透過專業教練團隊及特製無障礙遊具，研發友善的海上體驗活動，將身障平權與永續海洋理念跨界整合，讓有愛城市發展邁出新的里程碑。社會處長楊玉欣分享親自參與試辦的感動，雖充滿挑戰但別具意義，從無障礙海洋遊程設計到試辦，全程由身心障礙者參與討論及規劃，實踐CRPD（身心障礙者權利公約）無障礙、自主及平權的精神。基隆擁有獨特的海洋文化與資源，期望累積無障礙海洋活動經驗，未來發展出本市無障礙親海遊憩服務模式，打造多元共融且能永續發展的無障礙海洋場域。

「Ocean Time! 有愛海洋漫漫玩」打造專屬身心障礙者的海洋活動，享受獨木舟、SUP、沙灘車，徜徉海洋的無限可能。基隆市政府預告活動將於8月20日開放報名，提供本市身心障礙朋友30組（1名身障者及1名陪伴者）報名額滿為止。9月15日盛大舉辦親海活動及成果展，除了可以徜徉海域，還有精彩表演與樂活市集，鼓勵身心障礙者與市民朋友一起走出戶外、舒展身心、體驗海洋，感受豐富美好的生活，讓城市與社會更有愛。活動相關資訊可向和平島公園電洽：02-2463-5452轉108葉先生。