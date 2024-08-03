基隆安樂市場窄巷破損多年　謝國樑允諾重新鋪設

▲基隆安樂市場窄巷破損多年。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆安樂市場內樂一路81巷，屬8公尺寬指定建築線之現有巷道，此巷弄雖然不起眼，卻是許多機車族購物的重要通道，多年來破損嚴重、遇雨積水，用路人常有受傷情形，2日市長謝國樑率工務處及安樂區公所，與議會多位議員，現勘破損情形，市府團隊重視並承諾改善。

謝國樑表示，安樂區為基隆人口最多的行政區，安樂市場又是當地居民日經常採買的重要傳統市集，了解許多市民使用此巷弄曾跌倒受傷，特別要求相關單位了解狀況，並希望取得土地所有權人同意後盡速開始動工，同時責成市府工務處在2個月內完成鋪設，並在動工前完成替代道路規劃，讓市民朋友在採買期間不受路面破損之苦。

工務處長陳耀川表示，依據本府都市發展處提供之建築線指示圖，本次道路改善範圍是從樂一路43巷至安樂路一段，長度190公尺，面積746平方公尺，是指定建築線之現有巷道，需要跟土地所有權人協調，出具無償供不特定公眾通行使用同意書，供公眾通行使用，並錄案辦理一次性維護。施工期間將辦理雙向封閉，替代道路的規劃，將從樂一路主線銜接到安一路及安樂路一段。

今年市府的道路養護從經費、研議與執行，展現市府對於「路平」的魄力決心，現場多位市議員、安樂區里長及社區發展協會成員自發性前往，關心平時生活居住與物資採買的必經道路，待施工平整後，會讓通行道路更加安全，對此紛紛表示感謝市政團隊的重視。