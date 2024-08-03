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麗榮皇冠大樓火災搶救演練　游家懿：強化高層建築救災能力

▲麗榮皇冠大樓火災搶救演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲麗榮皇冠大樓火災搶救演練。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升公共場所消防安全，基隆市消防局7月31日上午，在信一路的麗榮皇冠大樓舉行火災搶救實兵演練。本次演練動員各式消防車16輛及消防人員37人參與。搶救演練現場指揮官由第一大隊副大隊長余宗庭擔任。消防局長游家懿表示，對於高層建築物的消防安全，有賴於大樓本身的消防安全設備以及合格的防火避難設施，才能夠落實維護公共安全！

消防局指出，「麗榮皇冠」大樓為地上34層地下7層的建築物，為本市樓層最高的指標性建築，針對不同樓層及不同場所的災害搶救應變對策各有不同。搶救演練任務在現場設立救災指揮所後，立即執行任務分工，包含救災安全管制、人命搜救、滅火攻擊、高樓層梯間佈線、通風排煙以及快速救援（RIT）等一系列積極的搶救任務。

▲麗榮皇冠大樓火災搶救演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

消防局表示，演練情境設定在麗榮皇冠大樓10樓影城影廳內發生火警。由於該類場域為挑高大型空間，屬於搶救困難及高風險的火災搶救類型，因此需要通過持續的演練，來增進消防人員對於救災風險的認知，提升災害搶救技能，同時培養團隊合作默契。

演練結束後，消防局災害搶救科及第一大隊於信二分隊辦公室召開檢討會議，會議內容主要對於演練過程有無需改進事項、同仁佈線問題、任務分配狀況及安全管制情形等項目進行檢討，由各參演單位依序提問。

▲麗榮皇冠大樓火災搶救演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

災害搶救科長蘇元鏞統一說明及檢討相關問題，協助同仁藉由討論來深入了解問題所在，落實精進高樓層大場域之火警救災與安全管制。未來將在辦理超高樓層救災實兵演練時，持續精進搶救內容，強化轄區及支援單位同仁的救災知識與技能。

第一大隊副大隊長余宗庭指出，今年4月已針對該大樓之地下停車場進行火災搶救演練，並計畫於今年11月對該大樓之超高樓層進行演練工作。除了落實大樓火災搶救準備工作外，也提高大樓管理人員的防災避難意識。通過消防單位的緊急搶救演練，目標是實現零災害、零事故的理想。

▲麗榮皇冠大樓火災搶救演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

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