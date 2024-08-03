消防署全國防災講習　基隆消防局雙雙榮獲特優殊榮

▲基隆消防局雙雙榮獲特優殊榮。基隆市消防局長游家懿（中）、災管科長陳進源（左）、辦事員周佳慧（右）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局災害管理科近期參加內政部消防署全國防災講習，經過講習後簡報及測驗，災管科長陳進源及辦事員周佳慧雙雙榮獲特優及第1名殊榮。7月31日上午消防局在局務會議中，由消防局長游家懿頒獎表揚。

在內政部消防署為期3天的災害防救政策主管研習班中，消防署推動美國國土安全（含災害防救）演練規劃HSEEP（Homeland Security Exercise and Evaluation Program）之桌上演習模式，推導轄區可能發生的災害情境與因應方法，並納入目標導向之「地區災害防救計畫」。講習中由各單位採簡報防災經驗與解決方案進行考評。

另在周佳慧在消防署為期5天的災害管理實務班第2期中，結訓成績榮獲第1名。災害管理實務班在於培訓地方政府災害管理人才及推動災害管理業務，有效提升現職人員災害核心職能。課程內容包含防災規劃、災情查報、防救災演習等課程，並於課後進行學科測驗。

消防局長游家懿表示，同仁可以在中央辦理的各項講習活動中，能夠獲得優異的成績誠屬不易。局長進一步鼓勵所有同仁，秉持著對消防及防災的熱忱與專業，不斷學習與成長，攜手同心，共同為基隆市的安全貢獻力量。