藍白嗆罷「雙吳」反制罷樑、罷安　綠委：導向政黨鬥爭是汙衊人民

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安涉貪一審被判處7年4月，竹市也有公民團體醞釀罷免高虹安，民眾黨主席柯文哲昨受訪時直言，「誰怕誰，我就準備罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，我跟你講！」基隆也有公民團體及民眾串連罷免爭議纏身的市長謝國樑，藍營同樣鎖定「雙吳」反制。對此，綠委王定宇今（1日）表示，罷樑活動發起人跨越黨派，甚至有過去民眾黨支持者，民眾黨跟國民黨刻意導向政黨競爭，這是對人民發動罷免的汙衊。

王定宇表示，罷免跟選舉都是人民權利，選舉是人民授予民代權利、讓你好好做事，當民代或官員表現不如民意，人民當然有權利發動罷免，民進黨一向主張罷免不該由政黨或政治人物主導，這違反被監督單位的權責。謝國樑罷免案是由基隆市民發起，不管是東岸廣場違法闖入，基隆市重大發標案都由「謝友友」得標，或是基隆市政滿意度敬陪末座，都是由市民感受、打分數甚至發動罷免，民進黨並未參與也未介入運作，

王定宇指出，自己贊同柯文哲一句話就是「罷免不該政治操作。」但柯文哲跟國民黨政治人物居然恐嚇要罷免吳思瑤、吳沛憶作為對罷免案反擊 ，為什麼政黨要政治操作反致謝國樑罷免案?

王定宇說明，罷免謝國樑發起人有過去支持民眾黨的人、有支持藍營、有無黨籍的，這是公民自發活動，民眾黨跟國民黨刻意導向政黨競爭，這是對人民發動罷免的汙衊，非常不適當。

王定宇直言，藍白合作共同發聲說要罷免吳思瑤跟吳沛憶，正好證明他們認為罷免不該由政黨介入，但藍白卻正在這樣做，非常不好 對霸樑也可能火上加油、毫無幫助，不贊成由政黨發動罷免，人民的憤怒跟感受由他們主張，這才是選罷法設計的機制。

