后厝國小再見！廢校前最後單車之旅　蘇俊賓不缺席

▲后厝國小廢校前最後單車騎，蘇俊賓(前排左五)不缺席。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

后厝國小，再見了！桃園航空城重大建設預定在今年11月起全區動工，徵收區內的后厝國小7月廢校，副市長蘇俊賓20日參加「雙港情懷-雙馬奔馳-齊遊大園」活動，也跟大園區后厝國小師生再相聚騎乘單車，並回到校園進行最後巡禮。蘇俊賓表示，雖然面臨與后厝道別，但是努力堅毅的后厝精神，將以不同的方式持續延續。

▲約定廢校前要在再度陪同大家騎乘單車，進行校園和鄉里巡禮。（圖／市府提供）

蘇俊賓提到，后厝國小多年來，於每年3月舉行畢業生環島單車騎，做為送給畢業同學自己的人生禮物，今年3月后厝國小畢業生的環島騎行，他有幸在最後與隊伍一同騎回學校，特別跟大家約定廢校前要在再度陪同大家騎乘，因此，今日依約而至，共同與畢業生完成最後一次的壯遊。

今天騎乘途中，后厝國小王建興校長臨時起意，決定帶大家繞道回到后厝國小，在操場上慢慢繞行，做校園的最後巡禮，讓大家帶著滿滿的回憶前往下一個求學階段。

因應后厝國小廢校，大園區公所特別舉辦雙港情懷-雙馬奔馳-齊遊大園活動，也邀請后厝國小師生相聚騎行，踏訪許厝港溼地、竹圍漁港等大園知名生態景點，並在朋馳馬場體驗初階馬術，讓參與者在享受騎行樂趣的同時，深入體驗當地的自然生態與文化魅力。

桃園航空城重大建設預定在今年11月起全區動工，徵收區內的竹圍國小將遷至竹圍國中校區，另外，圳頭、后厝、沙崙、陳康4所國小則於6月廢校。