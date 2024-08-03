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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

屋主「怕得罪人」片面解約　拆反高看板惹議...邱臣遠：依法依規

記者陳凱力／新竹報導

新竹市城隍廟斜對面的看板牆一幅「高虹安貪污一審被判7年4個月」的大型看板掛上去還不到4個小時，就被市府派人拆除，被點名「魁儡市長」的邱臣遠也回應，尊重屋主和當事人的意願，關於處理這面廣告，市府一切依法依規。

▲▼反高虹安看板4小時內遭市府強制拆除　罷高粉專：白色恐怖。（圖／讀者提供）

▲新竹市城隍廟斜對面的看板牆一幅「高虹安貪污一審被判7年4個月」的大型看板掛上去還不到4個小時就被市府派人拆除。（圖／讀者提供，下同）
根據臉書粉專「罷免高虹安：風城安心上路」的說法，這幅看板是由一群不滿高虹安施政表現的新竹老市民們、支持台派理念、支持青鳥行動理念，以及不管是何時發生的貪腐事件都明確拒絕的新竹在地市民們，所自主發起、自主籌備。

只是看板掛上去還不到4個小時，就被強制拆除。粉專不滿，直批「新竹市政府正在重現當年的白色恐怖行徑」，痛罵邱臣遠是高虹安前市長的「提線人偶」。

市府事後解釋，因為屋主並不知道看板內容涉及政治，生意人不想得罪任何人，所以決定退還租金跟押金給承租人林先生，才請廠商去把帆布拆掉，帆布、押金與租金都放在中山停車場等林先生(承租看板者)來收回去。

▲▼反高虹安看板4小時內遭市府強制拆除　罷高粉專：白色恐怖。（圖／讀者提供）

▲都發處解釋，屋主洽詢都發處廣告看板拆除相關事宜，都發處基於便民服務提供民間拆除廠商聯絡方式予屋主，拆除費用也是由屋主直接支付。

不過，市府與屋主的說法仍然無法滅火，在合約前題下，屋主單方面破壞看板、中止合約，且民眾拍下與現場工作人員對話，工人清楚表示「是市政府叫我們來的」、「我們是給人家請的，我們不知道」，也引起話題。

新竹市代理市長邱臣遠解釋，據他了解，屋主事先並不知情廣告看板的內容，後因涉及政治敏感所以下架布條，整件事非常單純，尊重屋主和當事人的意願，強調市府作為「一切依法依規」，同時也解釋，「是屋主主動聯繫市府都發處拆除」。

▲▼反高虹安看板拆除。（圖／翻攝粉專罷免高虹安：風城安心上路）

▲粉專貼出民眾與工作人員的對話紀錄，證實拆除大隊是市府派出的。（圖／翻攝粉專「罷免高虹安：風城安心上路」）

都發處代理處長蘇文彬表示，屋主洽詢都發處廣告看板拆除相關事宜，都發處也提供民間拆除廠商聯絡方式予屋主，拆除費用也是由屋主直接支付，市府基於便民服務，均依規辦理。

針對廣告拆除爭議，市議員楊玲宜認為，邱臣遠擺脫不了高虹安的影響力，新竹市民連最基本的言論自由也被剝奪，直言「曾幾何時新竹市變成高譚市，變成籠罩在白色恐怖之下，只許州官放火，不許百姓點燈」，反問新竹市都發處又是依據哪條法令規定，可以強拆、剝奪人民的自由財產？

市議員劉彥伶更是無法置信新竹市出現這種白色恐怖，要求市府應該說清楚，到底是違反哪條法規，「難不成又是高虹安市長在背後下指導棋嗎？」

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