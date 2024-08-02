陸清大畢業生舉報局長圍標貪污7716萬　拒同流合污被霸凌4年

▲實名舉報蘇州工業園商務局長的北京清大畢業生馬翔宇。（圖／翻攝魯中晨報）

記者魏有德／綜合報導

自稱是北京清華大學畢業的馬翔宇在蘇州工業園商務局任職數年，近日在網路上實名舉報該工業園商務局長祝歡等幹部在政府採購中圍標串標、利益輸送、向省委巡視組提供虛假材料等問題，涉案金額超過1700萬元人民幣（約7716萬元新台幣），引起輿論熱議。蘇州市政府等相關單位也要求該工業園相關人員全體禁休靜待調查。

《魯中晨報》報導，8月1日晚間，馬翔宇透露，「明天下午，我將回到蘇州與專項調查組會面，調查將在蘇州市人民政府信訪辦公室進行。」

馬翔宇在舉報信中列舉四大類線索，包括大量的合同、票據、詢價記錄單、通話錄音、微信聊天記錄、郵件帳目等證據。對於馬翔宇的舉報，蘇州市委、市政府隨即成立專項工作組進行調查。

馬翔宇曾表示，此次實名舉報的行為是因為多次拒絕參與以祝某為首的相關採購違規違法活動，遭受了長達4年的打擊報復，包括工作成果被剝奪，考核被連續兩次評為「基本稱職」，還被蘇州工業園區拉入了群防群控名單等。

事件發酵後，中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區綜合協調局要求自7月31日起，全體員工暫停年休假，正常返崗上班，但仍在休年假的馬翔宇表示，擔心會被控制，「在沒有接到專項工作組電話、通知之前，他不會返回蘇州。」同時，馬翔宇每日下午都在「知乎」上更新狀態，證實自身安全。