屏東市公所客製化拍貼機　讓模範父親留下俏皮照片

▲屏東市公所表揚模範父親，最高齡者96歲趙振興 。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所今(8/3)日)上午，在市公所五樓禮堂舉辦模範父親表揚典禮，為讓64位模範父親留下難忘回憶，市公所特別設置時下最流行的「客製化拍貼機」，讓許多平日看起來有些嚴肅的父親，也忍不住露出俏皮模樣，與親友團留下張張生動又可愛的照片。

活動現場邀請屏東在地的長興國樂團，演奏多首動人曲目，藉此表達子女對父親感恩之情。64位模範父親在親友團的陪同下上台領獎，並與市長周佳琪一同合照留影，感受榮耀時刻，公所也致贈特地準備「良父楷模」客製化高梁酒紀念禮品給他們。

周佳琪市長致詞時表示，每個家庭因為有爸爸沒日沒夜的付出，才讓後輩子女有更好的生活與成就。與會的有消防員、警察，更有高齡近百歲的空軍退役父親，每位模範父親的事蹟都足為典範，值得嘉獎肯定，他們以行動展現父愛，為子女和家庭奉獻，是家庭和社會的重要支柱，而爸爸永遠都把家裡的每個成員，當成自己的驕傲，期勉所有子女孝順父親，平時能多抽空陪伴父母親，讓父母感受到敬意與愛意，也藉此提倡孝道「愛要即時」，並祝福每一位父親健康幸福，父親節快樂。

獲獎64位模範父親中最年長者，是來自空翔里，現年96歲的趙振興，他是位退役軍人，一生將青春歲月奉獻國家，盡心盡力為家庭、為子女創造充滿愛與安全感的成長環境，並以身作則，透過言教及身教，教導子女誠實、尊重和責任感，如今子女們都已卓然有成，開枝散葉，成為社會上的棟梁。

趙振興的兒子趙玉林表示，父親獲獎，全家都與有榮焉，強調爸爸一直從事軍旅生活，努力為家庭操持、付出，希望父親能繼續健康百歲。趙振興則表示自己能獲得模範父親的榮耀，相當開心，也為他的人生留下美好且珍貴的回憶。