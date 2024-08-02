屏東縣警局督察長+東港及恆春分局交接　場面簡單隆重

▲屏東縣政府警察局東港、恆春警分局長及督察長交接 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局於今8月2日下午2時舉行卸新任分局長聯合交接典禮，由黃副縣長國榮主持，局長戴台㨗擔任監交人，多位民意代表與貴賓出席與會，場面簡單隆重。

新任督察長蘇偉荃，中央警察大學68期法律學系、國立高雄師範大學教育研究所碩士畢業，歷任臺東縣警察局成功分局、嘉義縣警察局布袋分局、屏東縣政府警察局內埔分局與新竹市警察局第二分局分局長、臺東縣警察局主任秘書等重要職務。

新任東港分局分局長高志正，中央警察大學62期公共安全學系、國立中山大學政治研究所碩士畢業，歷任高雄市政府警察局左營分局、三民第二分局交通組組長、臺東縣警察局大武分局長等重要職務。

新任恆春分局分局長郭懷澤，中央警察大學70期行政警察學系、法律研究所碩士畢業，歷任新北市政府警察局刑事警察大隊偵查組組長、淡水分局及蘆洲分局偵查隊隊長等重要職務。

原任屏東縣政府警察局督察長方秋梅榮陞臺南市政府警察局督察，東港分局分局長林志弘調任嘉義市政府警察局第二分局分局長，恆春分局分局長黃文智調任苗栗縣警察局大湖分局分局長。

副縣長對新任督察長及分局長表達誠摯的祝福與恭賀之意，也對卸任督察長及分局長在工作上的表現給予高度肯定，期望借重新任督察長及各新任分局長才能與經驗，在既有堅實的基礎上，領導所屬警察同仁，針對非法槍械、不良幫派、暴力犯罪、毒品、詐欺等案件加強查緝，確保人民生命、財產安全，共同創造和諧安寧的社會。