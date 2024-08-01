屏東警拍防詐騙短片　籲民眾：奇怪連結別亂點

▲屏警製拍短片呼籲民眾不要好奇連不明網址，以免受騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局於113年青春專案期間，與大專院校工讀生製拍「好奇點連結落詐騙陷阱」防詐短影片，藉以提醒民眾及年輕學子，不要受好奇心驅使點選不明網址連結，導致個資外洩、信用卡遭盜刷，甚至因個人LINE、臉書或IG遭詐騙集團冒用，轉而詐騙親友引發詐騙連環爆，害人又害己。

警方表示，詐騙集團常會透過網路或手機傳送「促銷優惠商品、低價售演唱會門票、名人私密大公開、中獎通知、國稅局退稅提醒、ETC通行費或停車費或水電費未繳通知、票選拿好康」等附有誘惑或恐嚇性的「短網址連結」的訊息或廣告，讓好奇或不知情受害者點「短網址連結」，接著誘騙受害者輸入身分證號或信用卡密碼、認證碼(OTP)等個資，盜刷信用卡或盜用受害者LINE或臉書或IG等通訊軟體身分，再用AI變聲變臉技術，以撥電話或視訊對話接著詐騙受害者親友。



縣警局長戴台㨗表示，面對科技發達的世代，呼籲民眾在使用網路瀏覽各社群平台或接收各類來路不明或具私密性、誘惑性的訊息或網頁廣告時，不要好奇或受誘惑點選「短網址連結」，如該連結要求填寫個人身分證統號、銀行帳戶或信用卡密碼或OTP認證碼等個資時，就是詐騙，千萬不要提供，如提供個資不但會衍生自己遭盜刷信用卡受害，還會連帶讓自己親友遭詐騙集團假冒身分以發生車禍須付醫藥費或購物錢不夠要借錢墊付等藉口要求匯款詐騙。