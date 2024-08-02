　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新北蘆洲防災力量再提升！　區公所與3在地企業簽署備忘錄

▲▼ 新北市政府消防局、蘆洲區公所為結合在地企業防災量能，促進防救災能力之提升，今正式簽署企業防災合作備忘錄。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新北市政府消防局、蘆洲區公所為結合在地企業防災量能，促進防救災能力之提升，今正式簽署企業防災合作備忘錄。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市政府消防局、蘆洲區公所為結合在地企業防災量能，促進防救災能力之提升，於今日(2)在公所七樓大禮堂，與轄內全聯有線電視股份有限公司、豐雞號及寶島眼鏡集賢路分店正式簽署企業防災合作備忘錄，並邀集歷年簽約的防災企業一同出席，見證蘆洲防災企業版圖再擴大。

這次簽署企業全聯有線電視股份有限公司龔邦泰總經理表示，在決定與區公所簽署合作備忘錄後，全聯便積極參與蘆洲公所舉辦之防災社區、防災公園開設等防災演練，為了可能發生災難時，做好足充分準備，為蘆洲貢獻心力，因為全聯深信，企業的力量不僅在於創造價值，更在於回饋社會。

豐雞號許豐起老闆分享，自己是蘆洲起家的餐飲業，今年受蘆洲公所邀約參與各項防災演練，為各式演練提供餐點，提供防災活動強而有力的後援，持續努力成為一個對蘆洲有益的企業。寶島眼鏡集賢路分店的江文雄經理強調，未來與公所的防災合作中，承諾為提升社區防災能力提供必要的支持，以實現共同提升蘆洲安全的目標。

▲▼ 新北市政府消防局、蘆洲區公所為結合在地企業防災量能，促進防救災能力之提升，今正式簽署企業防災合作備忘錄。（圖／記者戴上容翻攝）

蘆洲區公所區長鍾耀磊說明，現在地球所面臨的災害，多為複合型災害，單一災害如連鎖反應般引發其他災害的產生，因此精進防災作為便必須連結在地企業共同投入。此次簽署儀式除了與新夥伴們簽訂防災備忘錄，更特別邀請歷年防災合作夥伴一同出席見證，盼能拋磚引玉，讓更多在地企業參與防災，擴大救災能量，保障蘆洲居民生命及財產安全，建立安全、適合居住的社區環境。

消防局則表示，防災企業一直是新北市政府重要政策，期望透過建立政府與企業的夥伴關係，藉由企業資源，強化政府防減災能力，讓防災工作扎根，共同打造具有防災韌性的城市。蘆洲區公所表示，簽屬儀式不僅凝聚了政府與企業的合作共識，也進一步促進了社區各界對於防災工作的重視和參與。

▲▼ 新北市政府消防局、蘆洲區公所為結合在地企業防災量能，促進防救災能力之提升，今正式簽署企業防災合作備忘錄。（圖／記者戴上容翻攝）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／麟洋配爭金牌戰門票　首局激戰18比21讓出
台股暴跌千點創紀錄　上市股票總市值跌破70兆大關
全紅嬋家人拒贊助「230萬元＋5套房」　全爸：希望她上大學　
快訊／雨區擴大「7縣市大雨特報」　大雷雨襲1地
快訊／混血泳將韓安齊遭「取消資格」　教練親曝主因
快訊／「跨欄美少女」張博雅100公尺首輪11秒88　無緣晉級
獨／Toyz、獄友「2人3腳」　卡囚車1分鐘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鐵花新聚落Blue House音樂空間設備升級　下半年演出即日展開

熱氣球光雕音樂會鹿野高台嗨翻天　嘻哈天團玖壹壹接棒壓軸

屏東縣警局督察長+東港及恆春分局交接　場面簡單隆重

企業助「更」雲林監獄與企業交流　助出監收容人就業

確保民眾夏日水上安全　南消六大結合海巡署辦理船艇救援演練

台南400全民教育 8月音藝同樂會　邀請國樂團體與南一中熱音社演出

虎尾警分局長交接！吳正文調任嘉義　新任分局長方子欽履新

屏東自小貨自撞中央分割島 駕駛受困東港消防救援

藍天守護神！雲科大智慧環保再獲金矽獎肯定

新北蘆洲防災力量再提升！　區公所與3在地企業簽署備忘錄

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

49歲林志穎娃娃臉自認「長得不合理XD」　和林志玲.謝金燕是同學：保養比我好！

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

女高中生魂斷夏令營父親心碎 出事才知業者沒投保：忘了！

「看到小戴哭真的會想哭！」　郭婞淳哽咽：心跟著一起跳動

戴資穎負傷上陣 拚到流血0比2不敵依瑟儂 ...奧運最終戰落幕

鐵花新聚落Blue House音樂空間設備升級　下半年演出即日展開

熱氣球光雕音樂會鹿野高台嗨翻天　嘻哈天團玖壹壹接棒壓軸

屏東縣警局督察長+東港及恆春分局交接　場面簡單隆重

企業助「更」雲林監獄與企業交流　助出監收容人就業

確保民眾夏日水上安全　南消六大結合海巡署辦理船艇救援演練

台南400全民教育 8月音藝同樂會　邀請國樂團體與南一中熱音社演出

虎尾警分局長交接！吳正文調任嘉義　新任分局長方子欽履新

屏東自小貨自撞中央分割島 駕駛受困東港消防救援

藍天守護神！雲科大智慧環保再獲金矽獎肯定

新北蘆洲防災力量再提升！　區公所與3在地企業簽署備忘錄

徐基麟已投Live BP　盧孟揚續留先發輪值

鐵花新聚落Blue House音樂空間設備升級　下半年演出即日展開

熱氣球光雕音樂會鹿野高台嗨翻天　嘻哈天團玖壹壹接棒壓軸

大陸中古屋價格「連跌27個月」　分析：以價換量趨勢延續

屏東縣警局督察長+東港及恆春分局交接　場面簡單隆重

企業助「更」雲林監獄與企業交流　助出監收容人就業

確保民眾夏日水上安全　南消六大結合海巡署辦理船艇救援演練

蛋商進口7萬顆巴西過期蛋...負責人輕判緩刑　桃檢：將上訴！

費德勒助她拍落世界球后？　鄭欽文：他是我的靈感來源

彭振聲不滿被柯文哲陷於不義　簡舒培爆：京華城案柯親簽卻讓彭背黑鍋

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

地方熱門新聞

這幾天穿原住民族服　不限次數免費搭桃捷

中壢臨時站月台「熱到像火爐」台鐵允諾改善

桃園蓮花季這二天　穿戴原民配飾拿好禮

即／花蓮縣宣布秀林鄉明天部分地區停班課

國際餐飲品牌攻台一號店都選新北落腳

埔里鎮日月町複合式商場開幕

協助重整家園淹水50公分以上台南加碼到1.5萬元補助！

宜蘭味芳海鮮園8／15熄燈！老闆曝原因

新竹訓練營學員溺斃傳未保險黃偉哲要求注意安全

陳亭妃、李偉智成功爭取善化六分寮堤防重建經費6千萬

拼暑期買氣　大江七夕情人+父親節優惠齊發

台南市消友會第二辦事處慰勞消防人員

凱米颱風淹水台南未提供照片亦可現場勘查審認

座落桃園青埔　KIRI國際原住民族文創園區開幕

更多熱門

相關新聞

女高中生魂斷夏令營　校長悲曝：她是乖巧小老師

女高中生魂斷夏令營　校長悲曝：她是乖巧小老師

新北市一名私立高中一年級女學生於7月31日下午參加新竹縣尖石鄉錦屏溪附近的「武林帖」夏令營時不幸溺水身亡，兩名教練依業務過失致死罪嫌移送新竹地檢署，事件發生後，業者表示自己忘記替學員保保險！對此，新北教育局表示，協同法制局為家長提供法律諮詢和協助。該校校長對此事件沉痛表示，這名女學生國中時非常乖巧，深受老師和同學喜愛，無奈發生憾事。

新北支援嘉義颱風災後環境復原　清理1540公噸廢棄物

新北支援嘉義颱風災後環境復原　清理1540公噸廢棄物

新北鶯歌區公所獲贈新車　改善救災緊急應變能力

新北鶯歌區公所獲贈新車　改善救災緊急應變能力

提升防洪戰力！新北貴子坑抽水站開工動土

提升防洪戰力！新北貴子坑抽水站開工動土

新北李昌峻、洪柏榕獲選百大青農

新北李昌峻、洪柏榕獲選百大青農

關鍵字：

防災企業夥伴新北

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　

爆多人以為李洋身高170↓　一查全驚呆：很高

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」

46秒就認輸！女拳手被對手打到跪地痛哭

都愛上正妹護理師！2醫生互毆　一人被打進ICU

大比分落後！中國桌球一哥離場換球衣上演大逆轉

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

幼園師掛錯名牌…嘉義爸「接走別人家小孩」！

台股崩跌1004點「創史上最大跌點」　台積電大跌57元

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

即／美股突「大怒神下跌」　道瓊狂瀉441點

再誣林郁婷是雙性人　JK羅琳：可選擇不作弊

更多

最夯影音

更多

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

49歲林志穎娃娃臉自認「長得不合理XD」　和林志玲.謝金燕是同學：保養比我好！

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面