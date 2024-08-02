新北蘆洲防災力量再提升！　區公所與3在地企業簽署備忘錄

▲▼ 新北市政府消防局、蘆洲區公所為結合在地企業防災量能，促進防救災能力之提升，今正式簽署企業防災合作備忘錄。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市政府消防局、蘆洲區公所為結合在地企業防災量能，促進防救災能力之提升，於今日(2)在公所七樓大禮堂，與轄內全聯有線電視股份有限公司、豐雞號及寶島眼鏡集賢路分店正式簽署企業防災合作備忘錄，並邀集歷年簽約的防災企業一同出席，見證蘆洲防災企業版圖再擴大。

這次簽署企業全聯有線電視股份有限公司龔邦泰總經理表示，在決定與區公所簽署合作備忘錄後，全聯便積極參與蘆洲公所舉辦之防災社區、防災公園開設等防災演練，為了可能發生災難時，做好足充分準備，為蘆洲貢獻心力，因為全聯深信，企業的力量不僅在於創造價值，更在於回饋社會。



豐雞號許豐起老闆分享，自己是蘆洲起家的餐飲業，今年受蘆洲公所邀約參與各項防災演練，為各式演練提供餐點，提供防災活動強而有力的後援，持續努力成為一個對蘆洲有益的企業。寶島眼鏡集賢路分店的江文雄經理強調，未來與公所的防災合作中，承諾為提升社區防災能力提供必要的支持，以實現共同提升蘆洲安全的目標。

蘆洲區公所區長鍾耀磊說明，現在地球所面臨的災害，多為複合型災害，單一災害如連鎖反應般引發其他災害的產生，因此精進防災作為便必須連結在地企業共同投入。此次簽署儀式除了與新夥伴們簽訂防災備忘錄，更特別邀請歷年防災合作夥伴一同出席見證，盼能拋磚引玉，讓更多在地企業參與防災，擴大救災能量，保障蘆洲居民生命及財產安全，建立安全、適合居住的社區環境。

消防局則表示，防災企業一直是新北市政府重要政策，期望透過建立政府與企業的夥伴關係，藉由企業資源，強化政府防減災能力，讓防災工作扎根，共同打造具有防災韌性的城市。蘆洲區公所表示，簽屬儀式不僅凝聚了政府與企業的合作共識，也進一步促進了社區各界對於防災工作的重視和參與。