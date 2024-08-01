減碳淨零永續！新北李昌峻、洪柏榕獲選百大青農

▲新北市青農李昌峻（右2）獲選為農業部113年度第7屆百大青農，7月31日於市政會議中與市長侯友宜（左3）分享榮耀。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市青農洪柏榕、李昌峻2人獲選為農業部113年度第7屆百大青農，洪柏榕為北臺灣第1位有機筍農獲選百大青農，而李昌峻經營谷芳有機茶園，為臺灣首家通過「ISO14064-1：2018溫室氣體查證」國際認證之農產品初級加工場。7月31日於市政會議中與市長侯友宜分享榮耀，侯友宜讚賞2位青農傑出成果，並感謝青農提供新北市優質農產品，展現新北青農活力。

青農洪柏榕經營八里榕爺黃金筍農場，是當地著名有機綠竹筍農場，憑藉過去在科技業工作經驗，導入智慧監測系統，即時了解田間溫度、濕度及光照因子，進而控管水分、肥料施用，並防治病蟲害發生，如此可降低人力需求且提高生產效能。此外為維持綠竹筍產量及品項，筍農多在產季前處理老竹。

▲新北市青農洪柏榕（右3），7月31日於市政會議中與市長侯友宜（左4）分享榮耀。

洪柏榕身為新北市青農聯誼會八里分會創會副會長，秉持產業共榮精神，以機械粉碎取代過往焚燒方式，成立綠竹碎枝機隊，不僅協助土城、淡水區農友清理竹頭及粉碎老竹，除了減少碳排，還結合淨零永續概念，將產生的碎竹粒片回歸土壤作有機肥，或製作綠竹栽培板及餐具等各式產品。

谷芳有機茶園李昌峻以永續生態為基礎，獲得綠色保育認證及有機認證。為推廣三峽茶產業，積極取得HACCP食品安全管制系統認證、清真認證，到獲選亮點茶莊、荷蘭「靛藍設計獎」，更成為臺灣首家通過「ISO14064-1：2018溫室氣體查證」之農產品初級加工場，不僅符合國際減碳訴求，並於2023、2024年皆代表臺灣參與亞洲規模最大的日本東京食品展展出，將三峽在地茶葉文化拓展至國際，讓世界看見臺灣。

侯友宜表示，近年社會對於減碳、淨零碳排越發重視，新北市致力營造良好農業生產環境，洪柏榕透過粉碎老竹可維持生產品質外，產生的碎竹粒片可用於土壤有機肥施用，達成循環農業，減少碳排放。李昌峻更通過「溫室氣體查證」國際認證，不僅生產高品質的新北好茶，更開拓新北好茶的全新願景，感謝青農對新北市農業的貢獻。

▲青農李昌峻（左）獲選113年百大青農。

▲洪柏榕以機械粉碎取代過往焚燒方式成立綠竹碎枝機隊。

▲青農洪柏榕經營八里榕爺黃金筍農場獲113年百大青農。