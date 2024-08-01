提升防洪戰力！新北貴子坑抽水站開工動土

▲新北市長侯友宜與貴賓進行動土儀式。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市長侯友宜於7月31日上午出席貴子坑抽水站開工動土典禮，與貴賓、施工團隊等一同祈求工程平安順利。貴子坑抽水站新建於「新、泰塭仔圳市地重劃」（第一區）貴子坑溪南側公二之一用地內，由新北市水利局規劃新增4台4cms抽水機，以提升防洪能力，解決新北大道4段於強降雨期間受貴子坑溪高漲水位，及路面高程較低因素而有排水不及、道路積水問題，並提供未來重劃區免於水患問題。

侯友宜說，氣候異常已經成為常態，面對極端降雨，不放過新北市每一個積淹水點，提升防洪能力，一直都是重要課題。在水利局同仁的努力下，積淹水點越來越少，塭仔圳重劃區由水利局新建貴子坑抽水站，除解決新北大道4段於強降雨期間積水的沉痾，未來也將大幅提升重劃區防洪安全。

水利局長宋德仁表示，目前市轄共有84座抽水站、347組抽水機組，水利局持續爭取經費辦理老舊抽水機組更新，從2019年至今已完成13座抽水站中的47組抽水機組更新，增加34.15cms抽水量，並藉由32座抽水站提早溫機啟抽及16座抽水站預抽機制，於中央氣象署發布新北市豪雨特報，或新北市短延時強降雨預報時雨量達40mm機率大於51%以上條件下，提前啟動抽水機組，已增加57萬8,000噸滯洪量，相當於231座標準游泳池的水量。

宋德仁說，未來貴子坑抽水站完工後，也會依循預抽機制操作，將可為重劃區增加8,900噸的滯洪空間，約3.5座標準游泳池。另除今日開工動土的貴子坑抽水站外，後續還有塔寮坑溪3號抽水站及潭底溝抽水站興建，將更完善新北市都市防洪機制。

水利局表示，貴子坑抽水站與其它站體最大不同，在於設計階段即考量完工後，面對豪大雨來臨前，採以預抽模式的方式操作，加強輔助重劃區下水道系統排水。此興建工程由市府編列逾3.4億元，抽水量體為16cms，上游承接塭仔圳重劃區內排水箱涵，於貴子坑溪水位高漲時，可利用抽水機抽排至貴子坑溪，降低重劃區淹水風險，工期510天，預計2025年底完工。