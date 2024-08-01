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社會 社會焦點 保障人權

女高中生魂斷夏令營！校長悲曝：她是乖巧小老師　啟動悲傷輔導

▲▼尖石鄉錦屏溪夏令營意外　15歲女學生拉起時已無呼吸心跳。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲尖石鄉錦屏溪夏令營意外，15歲女學生拉起時已無呼吸心跳。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名私立高中一年級女學生於7月31日下午參加新竹縣尖石鄉錦屏溪附近的「武林帖」夏令營時不幸溺水身亡，兩名教練依業務過失致死罪嫌移送新竹地檢署，事件發生後，業者表示自己忘記替學員保保險！對此，新北教育局表示，協同法制局為家長提供法律諮詢和協助。該校校長對此事件沉痛表示，這名女學生國中時非常乖巧，深受老師和同學喜愛，無奈發生憾事。

據了解，發生意外的「武林帖」訓練營位於尖石錦那羅鄉，專門舉辦冬夏令營、戶外溯溪及漆彈活動。「武林帖」訓練營公開資訊中提到，課程包括「保險200萬意外+20萬醫療責任險 新光產物保險公司」。今年暑假從7月開始，訓練營分五梯次進行，每梯次為期五天四夜，報名費為12,000元。

在漂漂河活動時，教練要求學員穿著救生衣，利用溪水高低落差漂流。然而，意外發生時，該女學生被卡在石縫中。雖然隨團教練見狀後立即施救並進行CPR，但最終無法挽回其生命，不幸的事件發生後，家長才得知，業者竟「忘記保險」。

▲▼夏令營、溺水、尖石、武林帖。（圖／讀者提供）

▲▼女學生卡在石縫中。（圖／讀者提供）

▲▼夏令營、溺水、尖石、武林帖。（圖／讀者提供）

該校校長沉痛表示，這名學生在校國中部時期非常乖巧，在校期間多元發展擔任過幹部和小老師，深受老師和同學喜愛。該學生在國中部畢業後，選擇外部考試準備升入同校高中部，目前高中部還未開學和新生訓練。

新北市教育局表示，這次夏令營活動是家長自行為孩子報名的課程，學校僅有該名學生參與。學校對此不幸事件深表遺憾，並正進行悲傷輔導，同時將全力協助家屬處理後續事宜。

教育局對此事件深感遺憾，並已協同法制局為家長提供法律諮詢和協助，提醒學校積極協助家屬申請學生團體保險理賠，並提供相關資源。教育局將加強對學生在假期間水域及遊憩安全的宣導，並利用新北校園通APP及社群網站等渠道持續推廣水域安全資訊。

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