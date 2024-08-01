新北支援嘉義颱風災後環境復原　清理1540公噸廢棄物

▲新北支援嘉義颱風災後環境復原。（圖／新北市環保局提供，下同）



記者戴上容／新北報導

凱米颱風帶來豪雨重創南台灣，新北市環保局自7月28日起連續三日支援嘉義縣進行災後環境復原工作。在嘉義縣政府的指揮與分配下，新北市環保局在水上鄉柳新村、新港鄉共和村與南崙村、鹿草鄉豐稠村及東石鄉頂揖村等地區進行廢棄物清除工作，三日內共清理出1,540公噸廢棄物，逐步恢復當地環境。

新北市環保局長程大維表示，本次支援的重點在於協助受災住戶清理家具及廢棄物，使民眾能夠盡快整理居家環境。雖然作業期間仍有間歇性降雨，但所有人員每日堅持至少工作八小時，力求在最短時間內完成環境復原任務，讓居民能夠早日恢復乾淨的家園。

參與支援的同仁表示，剛抵達災區時，看到滿目瘡痍的景象，泥濘中堆滿了泡水的家具和廢棄物。然而，大家同心協力，一點一滴地清理，最終讓道路恢復正常，所有人都充滿成就感。在作業過程中，當地居民不斷向他們道謝，使他們感受到所付出的努力和辛苦都是值得的。

環保局再次提醒，颱風過後容易出現積水處，成為病媒蚊的溫床。民眾應落實登革熱防治的「巡、倒、清、刷」四步驟，清除居家內外的積水容器。沒有孳生源就沒有病媒蚊，進而預防登革熱，呼籲大家共同守護家園和健康。