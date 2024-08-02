冤枉塞納河了！奧運鐵人三項選手完賽「噴射式嘔吐」　他親揭原因

▲米斯勒查克在巴黎奧運完成男子鐵人三項比賽後「噴射式嘔吐」，引發擔憂。圖為米斯勒查克此前參賽的畫面。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

巴黎奧運7月31日舉行男子鐵人三項比賽，不料加拿大選手米斯勒查克（Tyler Mislawchuk）卻在抵達終點線後狂吐10次，畫面在網上引發瘋傳，同時也再次掀起外界對塞納河水質的質疑。米斯勒查克如今向媒體說明讓他嘔吐的不是水質，高溫和湍急的水流才是真正的挑戰。

綜合外媒報導，巴黎奧運最具爭議的話題之一就是塞納河水質。作為鐵人三項游泳比賽的場地，其水質格外令人關注，原定於30日舉行的男子鐵人三項比賽，也因塞納河大腸桿菌含量過高，被延遲24小時舉行。

儘管巴黎堅稱他們花費14億歐元（約499億新台幣）來清理的塞納河水質無憂，但米斯勒查克卻被媒體拍到在終點線「噴射式嘔吐」了10次，影片曝光後在社群媒體X吸引逾72萬人觀看，再次掀起塞納河水質不過關的討論。

Après une baignade dans la Seine, un joli vomi pour le triathlète canadien Tyler Mislawchuk qui a signalé avoir vomi une dizaine de fois.#Triathlon #Paris2024 pic.twitter.com/ysehm96Wc9 — 75 Secondes (@75secondes) July 31, 2024

最近，米斯勒查克接受《加拿大鐵人三項雜誌》採訪時表示，他在終點線嘔吐的原因與水質無關，而是因為他在進行10公里跑時，實在受不了巴黎的高溫氣候，導致他身體不適，還為此落後冠軍52秒，最終只能獲得第9名。

米斯勒查克表示，「對我來說，我獲得第幾名並不重要，但我必須強調，我賽後嘔吐不是因為水污染。」他解釋，鐵人三項的比賽過程十分艱難，湍急的水流和潮濕的自行車道增加了比賽的難度，而巴黎的高溫更是一大挑戰。

米斯勒查克進一步描述，「10公里跑到最後幾圈的時候天氣變得很熱，讓我很難受，不過這些挑戰正是鐵人三項的本質。我來這裡是為了比賽和表現的，所以我根本不關心那些和水質有關的傳聞，我認為適應環境是每個鐵人三項運動員的必備技能。我自認已經拼盡全力，沒有遺憾了。」