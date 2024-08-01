快訊／陳修將落跑了！打死女友判囚10年10月　傳拘未到人間蒸發

▲陳修將殺傷女友傳喚未到案。（翻攝圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

遺體修復團隊76行者前召集人陳修將，2021年間爆發疑殺害胡姓女友，依殺人罪嫌起訴，經法院審理後，均改認定陳男犯下「傷害致人於死罪」，最高法院今年4月12日將他判處有期徒刑10年10月定讞，30萬元交保，院方日前裁定，陳男傳喚、拘提均未到案，檢察官聲請裁定沒入保證金。

裁定文內容指出，陳修將前經彰化地院指定保證金30萬元，具保人楊女繳納保證金後，將受刑人停止羈押釋放。檢方依其住居所傳喚陳修將、拘提、通知具保人楊女帶回陳修將到案，均找不到人，足認陳男已逃匿，因此聲請裁定沒入具保人已繳納的30萬元。

▲陳修將遭逮捕。（圖／ETtoday資料圖）

判決內容指出，2021年10月，陳修將因懷疑女友胡女與他人曖昧，傷害其曖昧對象後，再於14日下午於埔心鄉某汽車旅館內，再度懷疑胡女與該男子聯繫，憤而施暴，將其頭部撞地板，頭部因此受創，引發廣泛性硬腦膜下出血及創傷性休克，翌日凌晨送醫已無呼吸心跳，不治身亡。

檢警隨後逮捕陳修將，並成功聲請羈押。檢方依據殺人罪嫌對陳男提起公訴。一審法院審理後，認定陳男觸犯「傷害致人於死罪」，判刑9年6月，對於傷害胡女曖昧對象部分，則判刑6月，得易科罰金。

▲案發後陳修將開車將胡女送醫。（圖／ETtoday資料圖）

案件經上訴後，二審高等法院台中分院認為，由於胡女腦部傷勢嚴重，足以證明陳修將「行為時用力之重」。加上陳修將始終否認犯行，且未與胡女家屬達成和解，因此判決陳男有期徒刑10年10月；對於傷害罪部分，則駁回上訴。最高法院於12日駁回上訴，此案已定讞。