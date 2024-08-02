彰化女網路投資遭詐44萬！她「加碼100萬」面交　警埋伏逮2車手

▲彰化一名女子遭網路假投資詐騙44萬。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

彰化一名女子在臉書看到股票投資廣告，以為穩賺不賠，按指示加LINE並下載APP進行投資，共投入44萬，直到發現錢拿不回來，才知道受騙，報警處理。詐騙集團再度聯繫受害女子，要她再加碼100萬，並派張、葉姓2車手約超商面交，被埋伏警方當場逮捕，全案依依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

和美分局伸港分駐所於今年7月間，接獲被害女子報稱誤信股票假投資陷阱遭詐騙，詐騙集團食髓知味，再次聯繫被害女子約定於7月31日面交加碼投資100萬元，警方獲報後將計就計，待雙方在和美鎮彰新路超商附近面交時上前盤查，當場查獲2名車手，並在張姓及葉姓車手身上查扣1千餘元、識別證、投資憑條、工作手機等相關證物。

本案經查為詐騙集團利用臉書刊登股票假投資廣告，誘騙被害女子加LINE並下載APP操作股票投資買賣，使被害女子相信穩賺不賠，已網路轉帳4次及面交1次投入44萬元，詐騙集團以「放長線釣大魚」的手段，先「微量出金」，讓被害女子誤以為真有投資獲利，後續因「無法出金」，經家人查證後始驚覺遭詐騙，全案詢後將張姓及葉姓車手依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

和美分局呼籲，民眾網路投資廣告陷阱多，如有標榜「高額獲利、穩賺不賠」或是標榜加入投資LINE群組可獲得高額獲利等投資廣告，必定是詐騙，就算真有「微量出金」也可能是引誘掉入更大陷阱的手段，切勿輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道，遇到疑似詐騙時應撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢。