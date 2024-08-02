快訊／Toyz入獄79天放風啦！亂爆「網美壞壞」首開庭　上銬畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

Toyz（劉偉健）因販毒被判刑4年2個月，已入獄服刑79天，但他先前直播爆料《原子少年》成員何世華與某網美「壞壞」遭提告，檢方依法起訴。今（2）日士院首開庭，Toyz從台中監獄被借提開庭，他稍早下囚車手腳被上銬，與其他囚犯銬在一起、身穿囚服、腳踩夾腳拖，模樣看上去相當疲憊，與直播時意氣風發模樣差距甚大。

▲Toyz(左)因販賣大麻煙彈入獄服刑中，但他先前因直播不實爆料未成年網美私事遭起訴，士院今首次開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

Toyz在2022年間，於北市南港住家以YT開直播談論網紅糾紛時，卻直接公布高姓民眾手機號碼公開說「那個某某欠你的錢，我慢慢還給你，你可以配合我演場戲跟她說」、「我知道你也有受到傷害，但我希望兩邊都好好的」等，導致看到直播的觀眾都看到高的手機號碼。

2022年10月18日又直播，大聊《原子少年》「小孩」何世華捲入未成年網美感情糾紛退團風波，並爆料1張LINE截圖，其中網美提「你怕她真的想要4個人壞壞哦」，直播過程，添加諸多不實污辱字眼，如廢物、妓女等，該名網美本人甚至出面駁斥，指案件已進入司法程序，「影片所敘述內容非常多與事實完全不符，希望您下架影片」但該影片多達43萬次觀看次數。高姓民眾、網美各自報警提告。

偵查時，Toyz辯稱「我不認識高，手機部分是沒注意沒處理到」，強調是當天來賓所提供，發現後就立刻將影片轉私人，直播的言論並非是指高姓民眾，只是直播做效果。

檢警根據直播訊息、影像等，依違反個資法、公然侮辱等罪起訴Toyz，建請法院分論併罰。