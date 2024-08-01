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社會 社會焦點 保障人權

嫌樓上太吵13刀砍死鄰居夫妻　2童逃劫頻問：我是不是壞小孩？

▲涉嫌殺死兩名鄰居的吳男被帶回警局。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲吳姓男子（中）涉嫌殺死兩名鄰居遭逮捕。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市苓雅區某大樓13樓的吳姓住戶，長期認為樓上的羅姓鄰居一家人發出噪音，去年9月15日早上7時許持刀上樓，砍剎14樓的羅姓鄰居及蔡姓妻子，2人當場死亡，吳男被依殺人罪起訴並求處死刑。高雄地方法院國民法庭今天（1日）首度開庭審理，被害家屬透露，兩名幼子受創嚴重，至今仍在接受心裡輔導，每次回家都還會自問「我是不是壞小孩？」讓人鼻酸。

這起震驚社會的案件發生在去年9月15日上午7點52分，住在苓雅區某大樓13樓的63歲吳姓男子，長期自認14樓的羅男一家發出噪音，持刀上樓砍上羅姓夫妻，死者的5歲、7歲兒子緊急跑到管理室，大喊「我爸爸、媽媽被殺了」。

▲▼殺鄰居開庭 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲吳姓男子殺死兩名鄰居的案子今日首度開庭。（圖／記者陳宏瑞攝）

吳男犯案後，神情自若離開社區，騎著機車一路南下，數度被監視器捕捉到身影，最終警方在屏東縣枋寮鄉臨海路上找到僅穿著白色背心正在騎車的吳男，立刻把他壓制在地，上銬帶回，但他被捕後對於犯案動機及丟棄兇刀的位置，全行使緘默權，不願說明，也拒絕配合偵訊，檢方則向法院聲請羈押獲准，至今仍被關押在看守所。

檢察官和法醫針對死者遺體複驗，結果發現死者羅男身中8刀，其中1刀深及胸部肋骨是致命傷，蔡女身上則有5處刀傷，其中1刀深及腹部臟器是致命傷，手段相當兇殘。

檢方後續偵辦時，吳姓犯嫌一直行使緘默權，不願透露相關案情與動機，檢察官認為，吳男案發後從未向被害人家屬表達道歉或懺悔之意，顯然無教化可能性及必要性，而且犯案手段兇殘、泯滅人性、心性狡詐、犯後態度不佳，惡性重大，非永久與世隔絕，不足以實現正義，因此依殺人罪起訴，並向法院求處死刑。

▲▼苓雅命案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲吳姓男子（左二）至今仍否認犯行。（圖／記者陳宏瑞攝）

全案今日在高雄地院國民法庭召開第一次準備程序庭，吳仍否認犯行，而檢、辯雙方也將討論將吳姓嫌犯送精神鑑定。

今日開庭時，被害的羅姓妻子的父母也出庭，兩人在庭上痛罵吳姓犯嫌毫無悔意，應該「殺人償命」，而被害人的律師也主張，希望將國民法官審理的程序，轉成普通審理程序，以避免兩名年幼的而兒子需要出庭接受詰問，造成二度傷害。

家屬透露，兩名小孩子目前住在花蓮，希望遠離傷心地，而幫嫌犯開門的孩子至今仍受創深重，每次回到高雄的家，就會喃喃自問「我是不是壞小孩」、「是不是我開門才害爸爸媽媽被殺」，可見仍未走出失去雙親的傷痛與陰霾。

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