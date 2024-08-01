人夫躲行房洩婚外情　承諾斷開小三4天後跑了

記者黃翊婷／綜合報導

已婚男子阿興（化名）因閃躲與妻子行房，加上LINE對話紀錄曝光，被抓包外遇小春（化名），後來他雖然簽立切結書，承諾與小春斷絕聯繫，沒想到4天之後他就離家出走，至今不知去向。阿興的妻子提告求償60萬元，士林地院法官日前審理之後，判阿興與小春應連帶賠償30萬元。

▲阿興被抓包外遇，竟決定離家出走。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

阿興的妻子在判決書中主張，和丈夫結婚超過30年，原本夫妻感情還算融洽，但從去年初開始，丈夫出現不明金錢流向，甚至閃躲與她行房，後來她發現丈夫與小春的LINE對話紀錄，內容包含性事等大量露骨親密言詞，這才驚覺丈夫有外遇。

然而，阿興得知妻子知道自己外遇的事情之後，先是答應簽立切結書，保證與小春斷絕聯繫，4天之後卻突然離家出走，至今不知去向。阿興的妻子憤而決定對丈夫、小春提告求償60萬元。

面對妻子的控訴，阿興和小春經過法院合法通知，皆未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

士林地院法官認為，阿興不顧妻子的感受，與小春發生不當往來行為，確實侵害到妻子的配偶關係身分法益，且情節重大，考量到他們的身分、地位、經濟狀況等因素，最終判阿興與小春應連帶賠償30萬元較為適當，全案仍可上訴。