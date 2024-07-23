拜登退選北京「不評論內政」　官方智庫：賀錦麗「接盤俠」具3優勢

▲美國總統拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國總統拜登閃電退選，中方回應是「美國的內政，不做評論」，官方智庫「中國社會科學院」美國問題專家呂祥則發表分析稱，目前形勢不利於民主黨，賀錦麗在某種意義上也是「接盤俠」，她未必情願但確實是最好的選擇，但時勢使她必須走到候選人的位置，而拜登在沒有競選負擔後，可能會採取更為大膽的行動。

據大陸官媒《長安街知事》報導，針對美國大選最新變動，呂祥同意民主黨「及時止損」的判斷，拜登在辯論中的失敗就像「皇帝的新衣」被揭穿，讓人看清了他的不足；現在民主黨人更關心參眾兩院的選舉，每個議員都在謀求連任，他們擔心被拜登的表現拖累。

呂祥表示，現在願意「接盤」拜登的人並不多，知名州長如加州的紐森、密歇根的魏美桂（Gretchen Whitmer）及賓州的夏皮羅，他們如果有野心，關注的也是2028年而不是2024年；在目前形勢不利於民主黨的情況下，賀錦麗在某種意義上也是「接盤俠」，而且她未必非常情願，但時勢使她必須走到這個位置。

呂祥指出賀錦麗主要有三大優勢，第一是年齡，她現在還不到60歲，而川普已經70多歲；第二是女性身分，川普可能需要更謹慎，不能像對待拜登那樣肆無忌憚起綽號；第三是少數族裔身分，拜登今年以來在年輕人、女性、少數族裔中民調持續下降，而賀錦麗的身份可在一定程度上扭轉劣勢。

至於退選後的拜登，呂祥指出，他可能會採取更為大膽的行動，是否會在俄烏衝突中採取更加激進的措施，以使下一任政府難以逆轉局面，進而使歐洲的形勢更加嚴峻，這是一個值得關注的趨勢。

復旦大學美國研究中心教授韋宗友表示，拜登任內剩下時間不多，然而在外交領域仍有可能有所作為，若他希望留下「外交遺產」，中美關係可能是一個有潛力的領域，譬如考慮取消川普政府對中國加徵的部分不合理關稅，從而與川普的對華政策拉開一些差距。

總體來看，呂祥認為，一系列突發事件反映了美國內政處於深刻的調整過程中，兩黨都在經歷變革和調整，川普正在逐漸將共和黨打造成一個MAGA政黨，或者說川普版的共和黨，他的政策帶有強烈的單邊主義和孤立主義傾向，這與以往共和黨國際主義立場形成對比。

民主黨方面，呂祥指出，黨內也出現了激進派的崛起，在社會和文化問題上更為激進和自由，可以說，民主黨日益左轉，共和黨日益右轉，這導致兩黨之間幾乎沒有對話的空間，兩黨的對立甚至到了水火不容的地步，政治激化顯著加劇。