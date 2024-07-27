川普發話！賀錦麗「正式獲提名」前　不會和她參加辯論

▲共和黨總統候選人川普、美國副總統賀錦麗。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統拜登宣布退出總統大選後，副總統賀錦麗成為最有可能代表民主黨出馬的候選人。而拜登和川普先前擬定9月10日於ABC電視台舉行的辯論會是否繼續進行，仍是未知數。對此，川普則發表聲明指出，在賀錦麗正式獲得民主黨提名前，他是不會與賀錦麗站上同一個辯論舞台。

根據CNN報導，賀錦麗先前曾公開指責川普在與她辯論的問題上退縮。她25日對記者表示，「我已經同意了之前商定的9月10日辯論，他（川普）之前也同意了。現在看來他在退縮。但我已經準備好了。我認為選民應該在辯論舞台上看到這場競選中的差異，所以，我已經準備好了。來吧！」

川普競選團隊的公關總監史蒂芬張（Steven Cheung）當晚則發表聲明稱，「由於賀錦麗目前只是民主黨的預備候選人，民主黨隨時都可能改變主意（意指推派其他人出馬），因此現在就和賀錦麗安排辯論並不合適。」

不過賀錦麗也隨即在社群媒體上X發動反擊表示，「『任何時間、任何地點』，發生什麼了？」

民主黨代表預計在8月7日前以線上投票方式提名賀錦麗與其搭檔。川普則是已經在共和黨全國代表大會上正式獲得共和黨提名。

川普本周曾表示，他希望與賀錦麗辯論，但現在並未同意任何具體安排，他只有同意和拜登的辯論。