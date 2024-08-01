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偷完更窮了！印度小偷闖入窮酸旅店「絕望攤手」　留下8塊錢走人

印度一名小偷破壞了旅店的大門後闖入行竊，但由於旅店內真的什麼值錢物品都沒有，小偷最後在店裡留下了20印度盧比的紙鈔後離開。（圖／翻攝X／Deccan Chronicle）

▲印度一名小偷闖入旅店行竊，但由於旅店真的太窮了，最後他索性留下20盧比的紙鈔才離開。（圖／翻攝X／Deccan Chronicle）

圖文／CTWANT

近日，印度南部的泰倫加納邦（Telangana）發生了一起令人啼笑皆非的闖空門事件。一名小偷破壞了旅店的大門後闖入行竊，但由於旅店內真的什麼值錢物品都沒有，小偷氣憤的望向監視器鏡頭，在鏡頭前絕望攤手，彷彿在質問老闆怎麼能這麼窮？最後竟然留下20印度盧比（約新台幣7.8元）的紙鈔後揚長而去。

據《德干紀事報》報導，根據遭闖旅店的監視器畫面，這名蒙面的小偷手持棍子破壞了旅店的後門門鎖闖入後，本意圖搜刮一筆。然而當他在屋內一陣翻箱倒櫃，卻失望的發現旅店內竟然什麼有價值的東西都沒有。這名原本小心翼翼，頭戴帽子與面罩，手上還套著手套的小偷最後無奈抬頭望向監視器，還對著鏡頭指指點點、無奈攤手，彷彿在說「真有你的，怎麼能這麼窮？」

最後，小偷或許是堅持著賊不走空的原則，在冰箱拿了一罐飲料。但當他正打退出房間時，又掉頭回到櫃檯，打開錢包在櫃檯留下了20印度盧比（約新台幣8元）的紙鈔才無奈離開。

這並不是唯一一起小偷行竊後比行竊前更窮的事件。2023年同樣在印度新德里，一名退休的80歲老工程師在出門探望兒子時，家中意外遭竊，但他回家後發現除了大門被破壞，本來就沒有放什麼貴重財物的家中沒有任何損失，門邊地板上甚至放著一張500盧比的鈔票（約新台幣195元）。

這起讓小偷失血的竊案在網路上傳開，讓不少印度網友為之失笑，「嘿！我看到了什麼？一個有良心的小偷！」、「好在闖進來的只是小偷，如果進門的是政客，那他就會把老闆的冰箱也搬走了！」

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