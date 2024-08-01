禿頭有救了？科學家發現「1糖液」有生髮奇效：比「落健」更好

▲英國科學家意外發現天然生成的去氧核糖（deoxyribose）可以促進毛髮生長。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

現代人生活壓力大或是遺傳因素，全球50歲以上半數男性和4分之1女性都有禿頭或髮量稀疏的困擾。許多科學家努力尋找如何解決禿頭掉髮問題，最近傳出英國科學家有驚人發現，1種天然糖液對生髮有奇效，經過證實的話有望造福大眾。

綜合外媒報導，英國雪菲爾大學（The University of Sheffield）及巴基斯坦大學的科學家，在研究天然生成的去氧核糖（deoxyribose）如何幫助傷口痊癒時，用白老鼠做實驗時，意外發現糖液塗抹在傷口後，傷口周遭的毛髮竟快速生長；之後還進一步實驗，在一隻因睪固酮旺盛而掉毛的公鼠身體塗糖液，竟有助新血管形成，促進毛髮再生。

目前得知天然生成的去氧核糖（deoxyribose）效力，幾乎和「落健」生髮液中的米諾地爾（minoxidil）成分差不多，但這種成分不是對每個人都有效。

一直以來科學家苦尋安全又有效的生髮秘方，如今意外發現天然生成的去氧核糖（deoxyribose）竟有使毛髮快速生長的效果，待進一步證明能幫助人體生髮，很快能造福因各種因素掉髮的人。

據悉，目前有嚴重掉髮問題的人或禿頭，會尋求雷射治療或植髮改善。

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