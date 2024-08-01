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記得儲水！新北及桃園8區8／12上午8時起停水　最久23小時

桃園自來水公司第二區管理處公告，桃園市龜山區、蘆竹區、大園區、桃園區、八德區，新北市林口區、泰山區、五股區等8行政區，將於8月12日至8月13日停水15至23小時，預計影響約23萬用戶。（圖／經發局提供）

▲桃園自來水公司第二區管理處公告，桃園市龜山區、蘆竹區、大園區、桃園區、八德區，新北市林口區、泰山區、五股區等8行政區，將於8月12日至8月13日停水15至23小時。（圖／經發局提供）

圖文／CTWANT

桃園民眾注意了！為強化大桃園供水韌性、保障民眾用水穩定，自來水公司第二區管理處公告，將於8月12日至8月13日停水15至23小時，預計影響約23萬用戶。對此，桃園市政府表示，已規畫在停水區域設置14處飲用水供水站，提供民眾就近取水使用。

台水公司二區處為實施電氣設備檢驗及電力設備安裝工程，將於8月12日上午8時起至113年8月13日7時止停水因應，停水時間為15至23小時，共影響新北、桃園8行政區，分別為桃園市龜山區、蘆竹區、大園區、桃園區、八德區；新北市林口區、泰山區、五股區，總計約23萬用戶受影響。

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桃園市政府經發局局長張誠表示，為因應本次停水預計於停水前12小時啟動23口備用水井，市府消防局也將預先準備，若民眾有緊急用水需求，將協助供水；此外市府將於本次停水期間，成立應變中心，以因應停水影響，確保如期完成復水。

張誠指出，市府已規畫在停水區域設置14處飲用水供水站，預計於停水前一周，公布飲用水供水站、市府備用水井及網路查詢系統等資訊，以利民眾就近取水並查詢停水相關訊息。

對此，台水公司也提醒民眾停水相關注意事項：

一、停水前：請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

二、停水期間：

1.停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

2.如未關閉抽水機電源：馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災；易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

3.建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

4.水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

三、復水後：剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。

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