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大陸 大陸焦點 特派現場

踩斷「中國球王」球拍者將面臨什麼？　律師：恐被奧委會處罰

記者廖翊慈／綜合報導

中國「球王」王楚欽7月30日晚間與搭檔孫影莎在巴黎奧運桌球混雙決賽中，以4比2拿下金牌。賽後兩人在場內接受記者拍攝時，王楚欽的「奪冠球拍」被攝影師踩斷。當天在場的中國記者劉欣表示，主辦方當下有記錄攝影記者們的證件號，目前正在調查中。

王楚欽7月31日下午在巴黎奧運桌球男子單打比賽中，以2比4輸給瑞典選手莫雷加德，無緣16強。不少中國網友認為，王楚欽會止步32強，跟主拍斷掉換副拍上場有關。

▲▼莎頭組合賽後與國旗合照。（圖／路透社）

▲▼王楚欽混雙奪金後與國旗合照，主拍在場邊被踩斷。（圖／路透社）

▲▼莎頭組合賽後與國旗合照。（圖／路透社）

王楚欽在男單賽後強調，「換球拍不是輸球的理由，我覺得還是自己出現了很多的問題，犯了很多的錯誤，才導致今天的失敗，手感沒有不同，都是自己的球拍。」

他先前面對主拍被踩斷時表示，「他們攝影師把我的拍子踩斷了，當時他們也不是故意的，但是我覺得，作為一個奧運的攝影師，而且是場內的，他們不應該出現一個這樣的素質，當下自己情緒有點失控吧。」

▲▼王楚欽爆冷止步32強。（圖／央視新聞）

▲▼王楚欽在男單32強敗給瑞典選手。（圖／央視新聞）

▲▼王楚欽爆冷止步32強。（圖／央視新聞）

劉欣回憶王楚欽球拍被踩現場，「很多攝影記者擠進教練席拍照，但教練席並不是記者可進區域，頒獎典禮結束後，現場攝影經理記下了，現場記者的證件號和攝影背心號，還向記者要了網上流傳的影片，作為證據正在調查。」

北京市京都律師事務所常莎律師指出，「首先，此事件發生在法國巴黎，不能由中國的法律來判定，如果此人為中國人，可以和中國建立連結點，此事件才有可能由中國管轄，假設事件發生在中國國內，踩壞球拍者會被要求賠償球拍等運動員的直接損失，但不能被要求承擔對運動員比賽成績造成影響的間接責任。」

常莎也表示，「這件事發生在奧運賽場，如該攝影記者本身存在超越規定活動地點行為，應該由奧運組委會等相關機構給予相應的處罰。」

據悉，王楚欽在巴黎奧運期間，還有桌球男子團體賽將出賽。

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