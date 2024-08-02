「麟洋配」奪牌戰！金門金城國中Live轉播　幫子弟兵加油

▲巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟豪取5連勝搶下4強門票。（圖／路透）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

巴黎奧運盛事如火如荼地展開，奧運羽球男雙組「麟洋配」在巴黎奧運8強賽中，以21比14、21比17擊敗泰國組合蘇柏與吉丁努蓬，成功取得進入4強賽門票，並即將在今晚進入奪牌戰。為此，金門縣政府將在金城國中藝文中心，舉辦羽球男雙打四強賽Live賽事轉播，讓大家一起為「麟洋配」加油！

金門在地子弟兵─李洋與王齊麟搭配組合，一路過關斬將，今晚將禁入奪牌戰。金門縣政府也將於金城國中藝文中心辦理羽球男雙打四強賽Live賽事轉播，時間訂於8月2日下午5時開放進場，6點開賽，歡迎各位鄉親朋友踴躍參加，齊聚一堂一起看奧運，一起為麟洋配加油。

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▼為了幫「麟洋配」加油，金門縣府在金城國中舉辦羽球男雙打四強賽Live賽事轉播。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

縣府教育處表示，本次Live賽事轉播場底設置於校園內，為提倡環保，鼓勵各位鄉親自行攜帶水瓶、水壺前往（現場亦會備有礦泉水），並提醒民眾請勿攜帶食物入內引用，以確保環境整潔，因天氣炎熱，特選於室內舉行直播，並提供限量加油物品─小國旗手舉旗讓到場鄉親現場加油使用，希望金門的加油聲，能為遠在巴黎的選手助威，並預祝「麟洋配」再度勇闖冠軍戰。