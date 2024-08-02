土耳其「射擊殺手」吐心聲：比賽時我心臟狂跳緊張極了！

▲迪凱齊現在是土耳其體育俱樂部「Jandarma Gücü」的射擊選手。（翻自迪凱齊IG）

圖文／鏡週刊

7月30日巴黎奧運進行男女混合團體10公尺空氣槍比賽，但其中銀牌得主土耳其隊裡的51歲大叔選手迪凱齊（Yusuf Dikeç）的「裸射」英姿，讓他這兩天席捲全球網路。迪凱齊在本月1日返回土耳其，接受當地媒體採訪，他敘述自己比賽當時的心情：「其實當時我緊張極了！」

據日本《NHK》報導，迪凱齊在1日回國後接受媒體訪問，他表示別的選手經常使用的裝備，他自己用不太習慣，所以才會採取「裸射」、沒有瞄具與耳罩的狀態下比賽。迪凱齊也稱，可能在鏡頭前，大家看到他的狀態，以為他玩得很快樂，「實際上我當時緊張極了，心臟都快要跳出來」。

▲迪凱齊本身也是貓奴。（翻自迪凱齊IG）

對於爆紅，迪凱齊也謙虛地說，自己不是什麼大人物，但24年來的射擊之路，經常都是使用這樣的方式，可能因此備受矚目。迪凱齊也稱，對他來說，目前世界上最重要的，就是他的9歲女兒，現在他只想和女兒與女兒的老師、親友，一起分享奪牌的喜悅。

迪凱齊過去曾服役軍中，目前雖已退役，但他現在是土耳其體育俱樂部「Jandarma Gücü」的射擊選手。不過報導指出，這個體育俱樂部，其實是隸屬土耳其國安部門的體育單位。據悉迪凱齊自2001年起成為職業射擊運動員，他從2008年北京奧運起，就開始參加奧運射擊比賽，已經參加了5次奧運，直到今年才有奪牌成績。報導也稱，迪凱齊有意繼續挑戰2028洛杉磯奧運。



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