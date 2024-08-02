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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聲援拳擊女英雄林郁婷　潘孟安：人都有權不受歧視地從事體育活動

▲總統府秘書長潘孟安。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

拳擊國手林郁婷近日因性別議題因素，遭到部分人士攻擊參賽資格不符，然而，國際奧委會與巴黎奧運拳擊籌備小組已發出聯合聲明強調，林郁婷參賽資格並沒有問題。對此，總統府秘書長潘孟安今（2日）也表示，每個人都有權利不受歧視地從事體育活動，還要邀請國人做林郁婷的後盾，幫林郁婷加油、集氣。

潘孟安提到，林郁婷是台灣的拳擊英雄，從小就加入拳擊隊，並在各項賽事中屢創佳績，成功站上奧運殿堂，成為台灣的拳擊英雄。

針對近日林郁婷的生理性別遭到質疑，潘孟安表示，僅僅因為外貌體態以及過去一次充滿爭議的判決，就屢遭質疑，甚至遭受羞辱、辱罵與言語霸凌，實在令人不捨。

潘孟安引用國際奧會（IOC）和巴黎奧運拳擊籌備小組（PBU）聯合發布聲明中的一段話：Every person has the right to practise sport without discrimination，並強調，聲援林郁婷，不僅是因為參賽資格絕無問題，更表示每個人都有權利不受歧視地從事體育活動。

潘孟安說明，林郁婷依據國際奧會規範，以杭州亞運金牌的優秀成績取得巴黎奧運參賽資格，代表台灣參加巴黎奧運，長期以來與其他運動員同樣接受運動禁藥及其他相關檢測的管制，並無任何參賽資格的爭議。

「她的外表與優秀的成績，是一路以來努力的成果與訓練時所留下來的印記，儘管她在面對這些謠言與紛擾時表現坦然，還是讓人為她感到不捨。」

今天晚上9時30分，林郁婷將在巴黎奧運參與女子拳擊57公斤級16強賽，潘孟安邀請，國人一起做林郁婷的後盾，為林郁婷加油、集氣。

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