聲援拳擊女英雄林郁婷　潘孟安：人都有權不受歧視地從事體育活動

▲總統府秘書長潘孟安。(圖/記者湯興漢攝)

實習記者石嘉豪/台北報導

拳擊國手林郁婷近日因性別議題因素,遭到部分人士攻擊參賽資格不符,然而,國際奧委會與巴黎奧運拳擊籌備小組已發出聯合聲明強調,林郁婷參賽資格並沒有問題。對此,總統府秘書長潘孟安今(2日)也表示,每個人都有權利不受歧視地從事體育活動,還要邀請國人做林郁婷的後盾,幫林郁婷加油、集氣。

潘孟安提到,林郁婷是台灣的拳擊英雄,從小就加入拳擊隊,並在各項賽事中屢創佳績,成功站上奧運殿堂,成為台灣的拳擊英雄。

針對近日林郁婷的生理性別遭到質疑,潘孟安表示,僅僅因為外貌體態以及過去一次充滿爭議的判決,就屢遭質疑,甚至遭受羞辱、辱罵與言語霸凌,實在令人不捨。

潘孟安引用國際奧會(IOC)和巴黎奧運拳擊籌備小組(PBU)聯合發布聲明中的一段話:Every person has the right to practise sport without discrimination,並強調,聲援林郁婷,不僅是因為參賽資格絕無問題,更表示每個人都有權利不受歧視地從事體育活動。

潘孟安說明,林郁婷依據國際奧會規範,以杭州亞運金牌的優秀成績取得巴黎奧運參賽資格,代表台灣參加巴黎奧運,長期以來與其他運動員同樣接受運動禁藥及其他相關檢測的管制,並無任何參賽資格的爭議。

「她的外表與優秀的成績,是一路以來努力的成果與訓練時所留下來的印記,儘管她在面對這些謠言與紛擾時表現坦然,還是讓人為她感到不捨。」

今天晚上9時30分,林郁婷將在巴黎奧運參與女子拳擊57公斤級16強賽,潘孟安邀請,國人一起做林郁婷的後盾,為林郁婷加油、集氣。