轟行政院今無視組織法修法　廖偉翔質疑：如何期待NCC獨立性？

▲立委廖偉翔。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

總統7月31日公布《國家通訊傳播委員會組織法》第四條條文修正案，刪除NCC原任委員在新委員產生前可以延任的萬年委員條款，但行政院今1日指出，原4名NCC委員任期已於昨屆滿，新任委員卻未產生，為求NCC如常運作，將再行指定施行日期。國民黨立委廖偉翔轟，行政院公然違反修法精神，且不尊重立法院的職權，又怎麼能期待NCC保持獨立性，並有效執行職權？

行政院發言人陳世凱1日重申，行政院一向秉持依法行政的法治國精神，該法的第16條明定，行政院以命令訂定該法施行日期的授權範圍內，為求法定獨立機關能夠正常運行，「行政院將於立法院通過NCC新任委員人事審查案，依法指定新法施行日期」，也希望立法院能夠儘速審議，讓法定獨立機關NCC得以繼續正常運作。

廖偉翔指出，立法院已經通過NCC組織法，規定限連任一次且不能延任，雖然新法尚未生效，但行政院公然違反修法精神，讓委員用暫時代理的方式，實質上是延長任期，完全無視法治，NCC兩位委員公開說媒體被政治勢力操控，而NCC管理不當，損害新聞自由要負最大責任，這些想必是不吐不快的大實話，也坐實了NCC長久被執政黨操控、執行力低落的事實。

廖偉翔強調，NCC作為獨立機關，連自己都不尊重立法院的職權以及即將上路的法令，又怎麼能期待保持獨立性，並有效執行職權呢？

