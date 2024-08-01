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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

圖／交通部曝颱風全台交通災情　投入公路10億、鐵路1.3億拼重建

▲▼交通部綜規司長張垂龍出席「行政院會後記者會」。（圖／行政院提供）

▲交通部綜規司長張垂龍出席「行政院會後記者會」。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

交通部今（1日）於行政院會提出「凱米颱風交通設施損毀，處置復原重建報告」。交通部表示，公路災損有36處阻斷，重大災點路線包含「蘇花公路」共4條路線，復原經費需10億4800萬元，預計8月中旬全數搶通完成。鐵路災損包含縱貫線、北迴線，復原經費需1億3640萬元，預計年底全數搶修完成。交通部強調，航港局提供海運疏運、鐵路與客運加開班次，已積極處置及重建。

交通部表示，凱米颱風帶來豪雨，造成蘇花鐵公路廊及中南部地區鐵公路受損嚴重。公路部分主要有台8線「台中到花蓮路段」、台9線「蘇花公路」、台20線「甲仙到關山路段」、台29線「那瑪夏到杉林路段」，鐵路部分主要在台鐵北迴線「和仁到崇德路段」、縱貫線「南靖到後壁路段」，凱米颱風造成的交通設施損毀，交通部積極處置及復原重建。

公路方面，交通部指出，公路災損主要計有36處阻斷，在颱風前已辦理48處預警性封閉公路，無人傷亡，其中有孤島情形之2處路段，台9線161.3K匯德隧北口、台20線雪峰橋便道已在7月30日下午搶通，民眾已脫困。而台20線「明霸克露橋鋼便橋」流失及台29線「那瑪夏到杉林路段」路基流失等公路阻斷尚未搶通，公路局持續積極趕工，預計8月中旬可完成搶通，儘速提供民眾通行需求。

▼交通部「凱米颱風處置與重建報告」公路災損。（圖／交通部提供，點圖放大）

▲▼交通部「凱米颱風處置與重建報告」。（圖／交通部提供）

鐵路方面，交通部指出，台鐵縱貫線「南靖到後壁」八掌溪橋南橋台路基掏空30m，及北迴線「和仁到崇德」共4處地點路線中斷，經台鐵公司動員人員機具緊急搶修，縱貫線預計8月2日搶通東正線，8月3日搶通西正線；北迴線「和仁到崇德」K53+800小清水溪橋，西正線橋梁因溪水暴漲遭土石沖毀40公尺，重建時程估計約5個月，東正線預計於8月3日搶修完成後以單線雙向運行。

▼交通部「凱米颱風處置與重建報告」鐵路災損。（圖／交通部提供，點圖放大）

▲▼交通部「凱米颱風處置與重建報告」。（圖／交通部提供）

▲▼交通部「凱米颱風處置與重建報告」。（圖／交通部提供）

交通部進一步說明，在台鐵北迴線及縱貫線未搶通前，會持續提供鐵路區間及公路接駁服務。北迴線部分，台鐵公司每日加開「宜蘭到和平」及「花蓮到崇德」各8列次區間車，自7月31起「新城到和平」每日分3時段開行免費接駁客運班車。

另外，交通部提到，航港局自7月28日至8月3日協調新台馬輪、澎湖輪及凱旋1號支援蘇花海運備援，截至7月30日止新台馬輪共計開航6航次，疏運3,005人次及車輛322輛。7月31日至8月3日將由澎湖輪及凱旋1號接續提供蘇花海運運輸服務往返共11個航班，以確保於鐵路搶通前，東部往返北部交通無虞。

▼交通部「凱米颱風處置與重建報告」台8線災損。（圖／交通部提供，點圖放大）

▲▼交通部「凱米颱風處置與重建報告」。（圖／交通部提供）

▼交通部「凱米颱風處置與重建報告」台9線蘇花公路災損。（圖／交通部提供，點圖放大）

▲▼交通部「凱米颱風處置與重建報告」。（圖／交通部提供）▼交通部「凱米颱風處置與重建報告」台20線災損。（圖／交通部提供，點圖放大）

▲▼交通部「凱米颱風處置與重建報告」。（圖／交通部提供）

▼交通部「凱米颱風處置與重建報告」台29線災損。（圖／交通部提供）

▲▼交通部「凱米颱風處置與重建報告」。（圖／交通部提供）

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